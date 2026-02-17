Avocado eieren
Heb je wel goed geslapen, vroeg ik een kennis die kwam koffie drinken. Hij zag er wat verfomfaaid uit. Nee, zei hij, die verdomde Chinese (k*t)lampjes. Ik heb een lampje met een bewegingsmelder gekocht voor in de slaapkamer. ’s Nachts moet ik er wel eens uit en als ik het slaapkamer licht aan doe wordt mijn vrouw wakker. Maar het ding ging pas aan toen ik in het donker heen en weer naar de wc gestrompeld was en ik allang en breed weer in bed lag.
Daarna heb ik de handleiding maar eens gelezen en daarin stond dat het handig was om meerdere lampjes te hebben. Ik heb er nog twee gekocht en inderdaad, ze gingen aan toen ik het bed uitstapte. Alleen gingen ze niet meer uit. Op jouw leeftijd moet je ook rustig blijven liggen in je bed, zei ik. En niet continu je vrouw lastig vallen. Ja die ging naar de logeerkamer, zei mijn kennis, die vond het veel te licht. En ze was niet blij met me. Dan moet je morgen maar een lekker ontbijtje voor haar maken. En voortaan stil blijven liggen in je bed.
Ingrediënten voor 2 personen:
- 2 avocado’s, doormidden gesneden en zonder pit
- 4 kleine eieren
- 1 eetlepel room
- 2 cherrytomaatjes, in 4 partjes gesneden
- 25 gram geraspte cheddarkaas
- 1 bosuitje, in dunne ringetjes gesneden
- 1 halve theelepel gedroogde chilivlokken
- zout en peper
Bereiding:
Haal met een lepel een laagje vruchtvlees uit de avocadohelften. Gebruik dit voor een ander gerecht.
Leg de avocadohelften even op een muffinvorm zodat ze niet omvallen. Bestrooi ze met peper en zout. Verdeel de room over de avocadohelften. Breek een ei in iedere avocadohelft. Verdeel de tomaatjes, cheddar en bosui erover.
Zet de avocadohelften met de muffinvorm in een voorverwarmde (200 graden) oven. Bak dit ongeveer 10 minuten tot het eiwit gestold is.
KLAAS KASMA
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