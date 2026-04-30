33 procent meer asielaanvragen in eerste kwartaal
(tekst: CBS)
– Asielaanvragen van mensen met een onbekende nationaliteit nemen sterk toe.
– Er doen meer mensen uit Soedan en Somalië een asielaanvraag, minder uit Syrië.
– Er komen meer nareizende familieleden naar Nederland.
In het eerste kwartaal van 2026 vroegen bijna 6 duizend mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. Dat is 33 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2025, maar 20 procent minder dan in het vorige kwartaal. Er zijn vooral meer asielverzoeken van mensen met een onbekende nationaliteit. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
1,1 duizend mensen met een onbekende nationaliteit vroegen voor het eerst asiel aan. Daarmee zijn zij de grootste groep die een eerste asielaanvraag doet. De afgelopen jaren schommelde het aantal aanvragen van mensen met onbekende nationaliteit nog tussen 185 en 400 per kwartaal. Sinds het eerste kwartaal van 2025 stijgt het aantal aanvragen constant.
Er zijn verschillende redenen waarom de IND iemand bij de eerste asielaanvraag kan registreren met een onbekende nationaliteit. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die geen nationaliteit opgeven, of zeggen hun nationaliteit niet te weten. Ook kan het gaan om in Nederland geboren kinderen van ouders van wie de nationaliteit niet is vastgesteld, of om mensen die de nationaliteit hebben van een land dat niet (meer) bestaat of door Nederland niet wordt erkend. In die laatste categorie vallen onder meer mensen uit de Palestijnse gebieden die niet als staatloos zijn aangemerkt. Deze registratie bij de eerste asielaanvraag is voorlopig. De IND kan deze later vervangen door een definitief vastgestelde nationaliteit.
Meer aanvragen vanuit Soedan en Somalië, minder uit Syrië
In het eerste kwartaal van 2026 nam ook het aantal eerste asielaanvragen van mensen uit Soedan en Somalië toe. Mensen uit Soedan dienden 485 eerste aanvragen in, een jaar eerder waren dit er nog 45. Vanuit Somalië neemt het aantal eerste aanvragen toe van 145 naar 360.
Mensen uit Syrië dienden minder aanvragen in: 530, dat zijn er 410 minder dan een jaar eerder. Wel zijn Syriërs nog de op een na grootste groep die een eerste asielaanvraag indient.
Meer nareizende familieleden
In het eerste kwartaal van 2026 kwamen er 4,6 duizend nareizende familieleden naar Nederland, 21 procent meer dan een jaar eerder. Van alle nareizigers komt drie kwart uit Syrië, zo’n 3,4 duizend mensen. Dat is iets meer dan een jaar eerder.
