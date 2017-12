Uitgever NDC (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden) schrapt mogelijk tientallen journalistieke banen. NDC heeft moeite om aan het eind van dit jaar zwarte cijfers te schrijven. De advertentieomzetten blijven achter bij de prognoses. Ook de inkomsten van de digitale activiteiten zijn fors lager dan begroot.

Aandeelhouder FB Oranjewoud heeft eerder al aangegeven dat er gesneden moet worden in journalistieke banen om de positie van het bedrijf niet opnieuw in gevaar te brengen. De kranten leveren niet of nauwelijks een bijdrage een het financieel resultaat. De omzet wordt voornamelijk geboekt door het grafisch bedrijf door druk en distributie van een deel van De Telegraaf en verspreiding in het noorden van het Algemeen Dagblad, Trouw en De Volkskrant. De drukorder van De Telegraaf voor 2018 is onzeker. Oranjewoud vindt nu het moment gekomen om in te grijpen.

Voor het eind van het jaar wordt de afslanking aangekondigd.

NDC-bestuursvoorzitter Dina Boonstra was vandaag onbereikbaar voor commentaar.