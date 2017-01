Het bedrijfspand van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) aan de Sixmastraat in Leeuwarden is verkocht en wordt door de uitgever teruggehuurd (sale and lease-back). Binnen de financiële wereld wordt deze constructie over het algemeen gezien als een noodvoorziening. Het tafelzilver wordt verkocht om aan de lopende verplichtingen te voldoen. Het is een constructie die V&D uiteindelijk de das om deed. In het geval van NDC hebben de eigenaren van het bedrijf FB Oranjewoud en Je Maintiendrai (minderheidsbelang) zich genoodzaakt gevoeld om snel geld te maken nadat zij de verplichtingen van huisbankier ING (leningen) noodgedwongen, op verzoek van de bankier, hadden overgenomen. Vorig jaar werden de gebouwen van de uitgever in Groningen met verlies voor 4 miljoen euro verkocht (vraagprijs: 6.950.000 euro). Het gebouw van NDC in Leeuwarden is enige tijd in beeld geweest als versmarkt. De begane grond staat leeg. Verkoop van onroerend goed komt ten goede aan de aandeelhouders.

Minder dan 60.000

Nog altijd gaat het niet goed met wat eens de trotse uitgever van het Noorden was. De omzet van het bedrijf schommelt rond de 100 miljoen euro per jaar waarop slechts een magere winst van enkele miljoenen wordt geboekt. Deze winst wordt voornamelijk geboekt door bezuinigingen. Met het aantal abonnees gaat het onverminderd bergafwaarts. De Leeuwarden Courant telt net even minder dan 60.000 vaste abonnees en het Friesch Dagblad zit rond de 10.000. Het Dagblad van het Noorden is gezakt naar onder de 90.000 vaste abonnees. Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden hebben ieder daarnaast nog zo’n 10.000 zaterdagabonnementen. Het bedrijf wordt voornamelijk in de benen gehouden door de afdeling transport, druk en distributie van vooral andere kranten. Op de pers in Leeuwarden wordt, naast de eigen titels, een deel van de Telegraaf gedrukt. De kranten De Volkskrant, Trouw en het Algemeen Dagblad worden door NDC in Friesland gedistribueerd.

Hans Snijder en Podium TV

Geïnvesteerd wordt er ook door NDC, zij het marginaal. Naar verluidt heeft het uitgeefbedrijf een belang genomen in Podium TV, de commerciële tegenhanger van de regionale zender Omrop Fryslân. Podium TV afficheert zich als sport- en cultuurzender. Het aandeel van deze zender is nog beperkt. NDC hoopt met het genomen belang de overgebleven adverteerders te bedienen. Titel-hoofdredacteur Hans Snijder van de Leeuwarder Courant is uitgenodigd om de afdeling Podium TV te gaan leiden. Snijder, die de bui naar de uitgang zag hangen, is hier niet op ingegaan.

Lútsen Kooistra en internet

Volgens goed ingelichte bronnen heeft hoofdredacteur van het Friesch Dagblad Lútsen Kooistra een poging gedaan om over zijn graf heen te regeren. Kooistra, die binnenkort met pensioen gaat, wilde een vinger in de pap bij het aanstellen van zijn opvolger. Volgens hem is de Stichting Friesch Dagblad gemachtigd om een kandidaat voor deze functie aan te dragen. De directie van NDC schijnt anders over de machtsverhouding te denken. Er wordt ook gesproken over de vraag hoeveel energie nog in het noodlijdende dagblad moet worden gestoken. Kooistra, die zijn pensionering met een jaar wist uit te stellen, is nu de man die het project van zijn krant met het internet mag opzetten. Een veeg teken. Eerder stond Kooistra met zijn rug naar de nieuwe wereld van het internet. Dit fenomeen beschouwde hij als een instrument ter uitholling van zijn krant.

Sinds vrijdag heeft Liwwadders.nl geprobeerd om directievoorzitter Dina Boonstra aan de telefoon te krijgen. Dit is ons niet gelukt.

Redactie Liwwadders.nl