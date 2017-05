Beste Bart,

Ik las in de Leeuwarder Courant dat je een lezing gaat houden over nepnieuws. Het zou gaan over vooral via sociale media verspreid fake news, onzinberichten. Op 17 mei spreek je hierover in het atrium van de krant in Leeuwarden. Vind je het goed dat ik je enkele suggesties aan de hand doe?

In de eerste plaats hoop ik dat je met een origineel verhaal naar Leeuwarden komt. Als professor journalistiek in Groningen ben je dat aan je stand verplicht. Ik verwacht dan ook scherpe, nieuwe inzichten en geen praatje dat je al ergens anders hebt afgestoken. Ik hoop ook dat je niet alleen de sociale media over de knie legt, maar – veel belangrijker en interessanter – de mainstream media, zoals bijvoorbeeld de Leeuwarder Courant. Ik hoop ook dat je het onderwerp breed trekt en misschien nog even stil wilt staan bij het onderzoek dat Nick Davies van The Guardian al begin deze eeuw deed en waaruit bleek dat een groot deel van de berichtgeving in de mainstream media wordt ingestoken door (commerciële)persbureaus en marketingbureaus, uiteraard met hun eigen agenda. Misschien geen nepnieuws, maar wel discutabel.

Maar wat ik, zoals ik al zei, veel belangrijker vind, is de verslaggeving in onze regionale krant(en). Pak de krant van woensdag er maar even bij. Daar wordt op pagina één gesproken over een relatief nieuw schoolgebouw dat alweer verouderd zou zijn. Dit argument wordt verder niet onderbouwd, maar past in de lijn om een nieuw Cambuurstadion van de grond te krijgen. Wie heeft het nieuws aangeleverd? Wordt de lezer ergens rijp voor gemaakt? Op pagina twee wordt gemeld dat Leeuwarden kernlocatie van Achmea blijft. Kan kloppen, maar voor hoelang? Hier lijkt mij de wens de vader van de gedachte. Op dezelfde pagina tref ik het bericht aan van een nieuw voedingslab van 5 miljoen euro. Waarom wordt dit laboratorium ten behoeve van sausproducent Oliehoorn bekostigd door de belastingbetaler? Als dit geen nepnieuws is, dan is het wel onvolledig nieuws.

Op pagina dertien tref ik een foto aan van een gigantische tractor. Het gevaarte heeft een vermogen van maar liefst 565 pk. Je vraagt je af of het ook nog groter kan. Maar waar het mij om gaat is de wonderlijke beweging van de krant als het gaat om de boer, de grutto en het landbouwbeleid. De Leeuwarder Courant is al honderden jaren pro-boer en nu voelt men af en toe landschapspijn. Het brengt mij in verwarring. Is dit wel echte pijn of een modieus pijntje? En is die pijn structureel of duurt die net zo kort als de windpijn die na de verkiezingen plots ging liggen? Hoelang houden we onszelf nog voor de gek door te verklaren dat de landbouw een gezonde bedrijfstak is? Dat tractorverhaal past helemaal in dit beeld. Wat vindt de professor?

Nog eentje uit de krant van donderdag: vijf kustprovincies eisen snelle actie voor scheepswrakken. Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) was al voor de radio. Een brief met die strekking is verstuurd door de provincies. Wat zouden we graag hebben dat onderzoeker Klaartje Peters (Het opgeblazen bestuur) die provincies weer eens over de knie legt. Hoe kan het dat de provincie geen strobreed in de weg wordt gelegd als zij taken op pakken die niet tot hun takenpakket behoren? Peters heeft hier in het verleden uitgebreid aandacht aan geschonken. Waar blijft de journalist? Professor, wat zegt u?

Bart, je snapt dat ik zo nog wel even door kan gaan. Nogmaals, van een professor verwacht ik een goed verhaal. Bij een vrij debat verwacht ik een pittige discussie en ik hoop dat het niet weer zo’n promo-debat wordt die de organisator ten dienste staat. Het zou ook aardig zijn om je vooraf te verdiepen in het nieuws dat de gemeente Leeuwaren via hun voorlichters over de schutting gooit. Vind je ook niet dat dat nepnieuws journalisten afleidt van het zoeken naar echt nieuws? En Bart, zou er geen relatie zijn met de afkalvende oplages van kranten en het nepnieuws, nonnieuws of subsidienieuws dat zij brengen? Gaan deze kranten straks weer volgens een nieuw (Leids)-model in de subsidieruif hangen?

Professor Bart Brouwers: zet hem op! Vertel ook waarom jouw landelijke internetplatform Dichtbij.nl (TMG) is mislukt. En hoe succesvol (harde cijfers) jouw project E24 in Eindhoven is. Daar leren we van. En, aardig voor de discussie: vraag ook nog even naar al die mislukte/halfgelukte experimenten waar uitgever NDC voortdurend mee op de proppen komt. Ook hoor ik graag jouw mening over de tonnen subsidie die deze particuliere uitgever ontvangt in ruil voor, wat zullen we zeggen: nepnieuws?

Helaas kunnen wij woensdag niet aanwezig zijn. Hanneke is jarig.

Met vriendelijke groet,

De redactie van Liwwadders.nl