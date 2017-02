(tekst: college b en w)

Besluit B&W

1. De revisie-milieuvergunning van oktober 2000 met als kenmerk 11 WMB/00 voor Jan de Ruiter’s Oliehandel gevestigd Mariahof 10 te Leeuwarden intrekken;

2. Een schadevergoeding op grond van de WABO artikel 4.2 lid 1 toekennen aan Jan de Ruiter’s Oliehandel en deze vast te stellen op € 146.930,- en deze uitbetalen nadat de intrekkingsvergunning onherroepelijk is;

3. Gebruikmaken van de vrijstellingsbevoegdheid in het bestemmingsplan ‘Leeuwarden-Tussen Ee en Vliet’ en de bestemming voor Mariahof 10 van ‘bedrijf’ omzetten in ‘wonen’.

4. Geheimhouding opleggen op het rapport van de Stichting Adviseur in Onroerende Zaken op grond van artikel 10, lid 1, sub c van de Wet openbaarheid van bestuur.

Toelichting

Gemeente Leeuwarden trekt de milieuvergunning van Jan de Ruiter’s Oliehandel in (bekend om zijn reclameleus Wie reken kan, koopt olie bij Jan). Omdat milieunormen strenger worden in de loop der jaren, lukt het niet om deze onderneming op deze plek voort te laten bestaan. Helaas is het niet gelukt om een andere geschikte locatie te vinden, ondanks gezamenlijke inspanningen. Het bedrijf heeft een geldende vergunning. Omdat de vergunning nu ingetrokken moet worden, heeft de onderneming recht op een schadevergoeding. Met het stopzetten van het bedrijf, zal ook de bestemming ‘bedrijf’ veranderd worden in ‘wonen’. De familie blijft op het terrein worden.