Wetenschapscafé 26 juni

(Van onze afdeling research)

Op 26 juni treden twee kanonnen der wetenschap op in het Oranje Bierhuis. Professor dr. Caspar van den Berg – hoogleraar Global en Local Governance – zette het bericht over zijn eigen optreden op twitter:

“Benieuwd naar de wetenschap achter de politiek? Op 26 juni spreken de Campus Fryslân- hoogleraren professor dr. – ja, de titels vliegen om de oren – Jouke de Vries en professor dr. Caspar van den Berg met passie over dit onderwerp”.

Dat wordt mooi. Zeker ook omdat de aloude “gastheer” – zo staat het in de uitnodigingen – onze eigen Asing Walthaus, in zijn vrije tijd ook nog redacteur van de Leeuwarder Courant, voor de broodnodige gezelligheid zorgt.

Governance

Jouke de Vries is decaan van de Campus Fryslân. En ook hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen in het vak Governance and Public Policy. Net zoiets dus – governance – als bij Van den Berg, maar de laatste wint op papier de wedstrijd met dat ‘global and local’. Wie dat allemaal tegelijk in de vingers heeft……, proficiat.

Op voorhand hebben we enkele vragen:

De eerste aan De Vries. Deze heeft zich als decaan van de Campus meester gemaakt van het gebouw De Beurs. Volop in verbouwing en alle termijnen worden overschreden, maar dat is in Leeuwarden heel gewoon. In De Beurs was een puike openbare bibliotheek gehuisvest. Die werd er door Leeuwarder wethouders uitgezet. Verhuizen naar de Blokhuispoort, om daar voor inkomsten te zorgen.

En wat is er gebeurd? In de nieuwe bibliotheek hebben we tevergeefs gezocht naar het tijdschrift Binnenlands Bestuur – een belangrijke bron waar het gaat om ‘local governance’ – zo gekoesterd door De Vries en Van den Berg. Het verdwijnen van dit en andere tijdschriften heeft te maken met bezuiniging en ‘opschoning’, zo deelde een dame mee.

Onze vraag aan De Vries: vindt u het niet een tekortkoming dat tijdschriften als deze in de Leeuwarder openbare bibliotheek voor de burger niet meer te raadplegen zijn? Bent u van plan om uw gezag in te zetten om hier verandering in aan te brengen? Wij durven dit – beleefd – aan u voor te leggen, omdat u destijds (2013/2014) ook informateur was van het nieuwe Leeuwarder college van b. en w. Het kan nooit uw bedoeling zijn geweest om via bezuinigingen door de mensen die u mee in het zadel hebt geholpen, dit soort maatregelen te laten doorvoeren.

Ongemakkelijke waarheid

En een heel andere vraag aan De heer Van den Berg. We lazen van hem een zeer instemmend commentaar op het memorandum van de befaamde Tjeenk Willink dat deze schreef als bijlage bij zijn eindverslag als informateur. Tjeenk Willink schetste een vicieuze cirkel van nieuw beleid, gepaard gaand met bezuinigingen, volgend op nog onverwerkt oud beleid waarbij politici zich onmachtig voelen, het ambtelijk apparaat demoraliseert, professionals in de (semi-)publieke sector zich niet meer herkennen in de uitoefening van hun beroep en burgers zich in de kou voelen staan. Van den Berg noemt deze vicieuze cirkel dé ongemakkelijke waarheid die voor een groot deel ten grondslag ligt aan het maatschappelijk onbehagen en de kloof tussen burgers en overheid.

Het lijkt dat deze analyse, waarmee Van den Berg instemt, in even sterke mate geldt voor de gemeentelijke politiek en de wijze waarop daar beleid wordt gemaakt. Is daarom de titel van de lezingen van de beide heren op 26 juni “Gemeentevorming 2.0. Met z’n allen voor het succes?” niet erg ongepast?