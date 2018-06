(tekst: persbericht)

Eerste elektrische oldtimer foodtruck in Friesland

Al een vijftal jaren verleiden vader Herman en zoon Jetze mensen op straat om beter te eten, vanaf nu doen ze dat met een elektrisch aangedreven Citroen HY en koken ze op groengas.

Wanneer je mensen wilt winnen voor heerlijk en eerlijk, dan moet je ze verleiden, aldus Herman van Vliet, initiatiefnemer van de wagen. En wanneer je een voedselrevolutie wilt, en dat willen we toch, dan moet deze op straat starten. Alle revoluties starten op straat. Uiteindelijk komen ze wel in de paleizen, maar ze beginnen op straat.

Herman en Jetze raakte geïnspireerd door de ‘British streetfood revolution’. Door de koper van de ´flaubyt´ informatie te verstrekken waar de ingrediënten van het eten geproduceerd worden, leg je weer een link tussen de eter en de regionale producent. Met hulp van het Waddenfonds werd dit project gefinancierd. De uit Frankrijk gekochte Citroen HY werd helemaal gestript, gerestaureerd en verhoogd en geëlektrificeerd, aldus Herman. We koken als eerste foodtruck op groengas (niet fossiel)

De mensen die ons kennen weten dat het eten bijna helemaal uit Friesland komt. Zo hebben we een ‘taartje met Waldbeantjes uit Jistrum en boerenkaas uit Drachstercompenije, hebben we een hamburger van het zeer bedreigde Friese roodbonte ras. We zouden liever geen vlees serveren,we moeten minderen, maar als de boer een goede prijs krijgt blijft het ras in stand, aldus zoon Jetze. Mensen willen vlees, dan kun je beter iets goeds voorzetten.

Nieuw is de vegaburger van oude Friese bonenrassen, Reade krobbe, Waldbeantjes en Kollumer zoete erwten (peulvrucht)

Op deze manier proberen we optimaal een bijdrage te doen aan onze planeet en ons landschap.

We zijn gestart in Friesland, vanouds de provincie die alles op het gebied van voedsel te bieden heeft. Zuivel, landbouw, groenten en ook de zee. Daarnaast zijn de Friezen degelijk qua keuze voor eten. Heb je ze gewonnen, dat heb je ze helemaal. Na Friesland is Groningen aan de buurt en daarna vrij snel de rest van het land.

Kijk op www.lekkeretrek.com