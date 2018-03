(tekst: Marielys Roos, raadslid Hart voor Bloemendaal)

Hartelijk dank voor het noemen van mijn naam. Inderdaad is netwerkcorruptie een bestaand fenomeen. Netwerken is op zichzelf goed, maar het gaat fout op het moment dat anderen worden buitengesloten. Dat zaken worden toegedekt, geheim verklaard. Elkaar de bal wordt toegespeeld, de een de ander iets gunt. Het gaat al lang niet meer over dat kerstpakket of het etentje. Het is veel ondoorzichtiger, maar de structuren zijn machtig, invloedrijk en zij hebben niet alleen betrekking op de elite binnen de overheid. Het betreft het samenspel tussen overheid, politiek, Justitie, rechterlijke macht, semi overheidsinstellingen, advocatuur, en de top van het bedrijfsleven en in sommige gevallen ook de pers.

De in zichzelf gekeerde technocratische elite is van de bevolking vervreemd en wel op zo’n manier dat niet meer wordt waargenomen wat moreel verwerpelijk is. Morele kaders ontbreken. Het buitensluiten van anderen, het niet bekommeren om de minderheid, het zwijgen, negeren, demoniseren, beinvloeden, afluisteren, dat alles is normaal geworden.

Het betekent dat wij ons ‘systeem’ opnieuw moeten uitvinden en ons moeten verzetten tegen de steeds verder uitbreidende macht van deze elite. Netwerkcorruptie veroorzaakt veel schade. De allergrootste schade is apathie onder de bevolking. Het feit dat zo’n groot percentage van kiesgerechtigden het niet meer vertrouwt, niet meer de moeite neemt te gaan stemmen is buitengewoon zorgwekkend. Laten we niet zwijgen en onze elite aanspreken op fouten en op immoreel gedrag.

Lees ook: Wethouder Henk Deinum blameert zichzelf en Culturele Hoofdstad