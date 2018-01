(tekst gestuurd naar raadsleden Leeuwarden van Irene van Breemen, 50Plus)

Namens Piet Kramer vertegenwoordiger van de Wielenpôlle en mij, stuur ik jullie hierbij een dringend verzoek.

Ik ben zelf sinds een paar maanden betrokken bij de projecten in de Wielenpôlle en de Schepenbuurt.

Ik heb veel met de mensen gepraat.

De mensen zijn boos, teleurgesteld en machteloos.

Ze hadden voor het eerst iets waardoor ze vooruit kwamen.

Ik heb ook zelf gezien dat dat zo is.

Ik zie ook hoe belangrijk de rol van Bea Moed daarbij is.

Ik heb van de mensen gehoord, hoe de Gemeente de afgelopen jaren met beide wijken en met Bea Moed is omgesprongen. Te triest voor woorden.

En wat er nu gebeurt is onvoorstelbaar. Een vrouw die zoveel voor deze mensen betekent, wordt onterecht op een verschrikkelijke manier weggezet, en de subsidies zijn nu stopgezet.

En naar de mensen uit de wijken, die keer op keer willen uitleggen wordt niet geluisterd.

Bea Moed, werkte samen met de wijken aan een experiment. Dus dan kun je verwachten dat dingen anders gaan dan normaal. Vandaar een experiment.

Alles gaat daar anders, en daar zijn de mensen heel blij mee.

Als de Gemeente vragen had gehad of dingen anders hadden gemoeten, dan waren Piet Kramer en Bea Moed wel de eerste mensen geweest om dat te doen.

Maar ze hebben niet eens de kans gekregen.

Ik vraag jullie ook namens Piet om niet te accepteren wat hier gebeurt en iets moois in de wijken en de vrouw, die dit heeft neergezet met de wijken niet kapot te laten maken.

De Gemeente zou juist trots moeten zijn en hiervan willen leren.

Ik weet in ieder geval, dat de mensen in de wijken nooit zullen accepteren wat de Gemeente hier nu doet. En dat ze nu helemaal geen vertrouwen meer hebben.

Met elkaar om tafel gaan en luisteren. Dat is de enige oplossing hier.

Mede namens Piet Kramer vraag ik jullie om hier komende maandag bij het College op aan te dringen.

Als jullie meer willen weten, dan kunnen jullie ook altijd Piet bellen.

Hij kan prima uitleggen hoe alles in elkaar steekt.

Met vriendelijke groeten,

50PLUS

Irene van Breemen-Schneider