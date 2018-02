(tekst: Facebookpagina Ate de Jong)

BREAKING NEWS:

GURBE DOUWSTRA FERLIT DE OMROP

Gurbe Douwstra ferlit de Omrop. Hy kin ‘m net mear fine yn de koers fan Omrop Fryslân, sawol as it giet om de programma’s op radio en telefysje, as ek om de wize fan lieding jaan.

Dêrom hat hy besletten om mei yngong fan 1 juny fan dit jier syn arbeidsoerienkomst mei de Omrop te beëindigjen.

…“It spyt my,” skriuwt Gurbe, “dat ik op dizze wize en om dizze reden opstap, mar dit fielt net mear as ‘myn’ Omrop Fryslân en at je dat dan sa fiele en tinke, dan moatte je dêr ek neffens hannelje. Fan dêr dit beslút.”

It spyt my ek. Want net Gurbe, mar mannen as Jan Koster, Klaas Geert Bakker en Marcell Mijwaart soene opstappe moatte. Mar evensagoed wol stoer fan Gurbe Douwstra fansels.

en Omrop Fryslân heeft z’n beste tijd gehad