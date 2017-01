Subsidie Big Society (Bedrijf 79 van Bea Moed) stopgezet

Liwwadders heeft aan de gemeente inlichtingen gevraagd over de positie van het Bedrijf 79 (voorheen Socversity) van mevrouw Bea Moed.

Het bedrijf is al langere jaren actief in de wijk Wielenpôlle en/of Schepenbuurt. Indertijd werden de activiteiten gelanceerd onder de noemer “Big Society”. Stichting Wielenpôlle, onder meer in de persoon van Piet Kramer, kondigde aan, dat de wijk – met steun van onder meer een bedrijf als FrieslandCampina – snel tot economische bloei zou kunnen komen. De gemeente diende zich terug te trekken. Uit gedoe rond subsidies bleek overigens met regelmaat, dat de gemeente wel moest blijven financieren.

Vorig jaar werd nog een conferentie gehouden in Leeuwarden over Big Society met aanwezigheid van de Brit Philip Blond, intellectueel vader van het idee Big Society. Wethouder Van der Molen (CDA) toonde zich andermaal zeer positief. Terwijl het project van mevrouw Moed had geweigerd deel te nemen aan een evaluatie van het experiment. In plaats daarvan werd de conferentie georganiseerd.

Liwwadders had onlangs contact met de heer Piet Kramer. Deze zei dat wethouder Ekhart (PvdA) hun “een streek had geflikt.” Ekhart had begin dit jaar aangekondigd dat het subsidie voor Bedrijf 79 werd beëindigd. De heer Kramer wist niet waarom dit was gebeurd.

De gemeente Leeuwarden deelt nu bij monde van Johan de Jong mee, dat de subsidie-aanvraag van Bedrijf 79 voor voortzetting en uitbreiding re-integratie en participatie activiteiten in 2017 is afgewezen. De reden daarvoor is tweeledig. Enerzijds zijn de afgesproken resultaten niet behaald en anderzijds zijn de kosten van de activiteiten in verhouding met andere re-integratie- activiteiten die wij (= gemeente, red.) inzetten onevenredig hoog. Gezien de druk op het participatiebudget vereist dat – aldus de gemeente – scherpe keuzes met betrekking tot de inzet van het budget.

Er lijkt te mogen worden gesproken van een verkeerde inschatting van gemeentewege in de afgelopen periode. “Tegen beter weten in “ – zo stelt een bron – is gekozen voor voortzetting van het project “. In hoeverre de lijn Ekhart (beëindiging subsidie) strijdig is met de lijn van wethouder Van der Molen, inmiddels Douwstra, (steun voor Big Society) is nog moeilijk te beoordelen. Landelijk wierp de Volkskrant vorig jaar nog met een reportage een ambivalent licht op Big Society in Leeuwarden.

Bea Moed was niet bereikbaar voor commentaar.

Redactie Liwwadders.nl