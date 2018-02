‘Leeuwarden moet slagvaardiger opereren. In ondernemerskringen wordt gezegd: de vent in de tent, of de vrouw in het gebouw. Dat betekent dat iemand het gezicht moet zijn en overzicht moet hebben, visie ontwikkelen en actie ondernemen. Ik maak mij zorgen over het spoordok, het terrein bij Snekerkade en Marshallweg. Dat is een gebied dat tussen wal en schip raakt nu de focus weer gericht is op andere delen van de stad. Je kunt niet het ene ontwikkelen en het andere laten verpauperen.’

Erwin Jousma is een rasondernemer, die de ontwikkelingen rond zijn speelhal Monkey Town scherp in het vizier houdt. Hij is niet een man die achteroverleunt en commentaar geeft vanuit de fauteuil. ‘Ik doe actief mee in allerlei clubs, het liefst haak ik aan bij informele overleggen. Dat dikdoenerige past mij niet. Vanavond praat ik mee in een werkgroep over het terrein rond het nieuwe Cambuurstadion.’

Jousma vindt dat in Leeuwarden veel aan het toeval wordt overgelaten. ‘Dat merk ik ook uit de gesprekken met mede-ondernemers. Wij zeggen: de stad groeit niet, wees dan behoedzaam met datgene wat je hebt. Het is voor ondernemers in Leeuwarden vaak onduidelijk wat wel mag en wat niet. Daar zit veel ruimte tussen. Er is volgens mij niemand die boven de partijen staat en vertelt welke kant we op moeten.’

Jousma haalt als voorbeeld Assen aan, waar het volgens hem wel goed is geregeld. ‘Daar hebben de ondernemers tegen de gemeente gezegd: wij hebben de binnenstad nieuw leven ingeblazen en je waagt het toch niet om even verderop een outletcentrum te beginnen! Dat plan voor een outletcentrum bij het circuit van Assen is afgeblazen. Zo moet het in Leeuwarden ook: visie.’

Hoewel de Leeuwarder ondernemer een rasoptimist is, maakt hij zich zorgen over het gebied waarin zijn Monkey Town gevestigd is. ‘Je kunt moeilijk zeggen dat dit een mooie omgeving is. Met Monkey Town gaat het overigens uitstekend, maar dat gaat niet vanzelf. De omgeving speelt wat dit betreft geen goede rol.’ Erwin Jousma ziet de oprukkende leegstaande gebouwen rond zijn evenementenbedrijf en somt op: Bouwers Stalinrichting, caravanopslag, Brada’s vleesbedrijf, postsorteercentrum, een half leegstaand kantoorgebouw als buurman. Daarnaast is er sprake van verder oprukkende leegstand. ‘Blijven Rijkswaterstaat en MindUp in deze omgeving gevestigd? Ik hoor dat er vanuit andere gemeenten aan verffabriek Zandleven wordt getrokken. En wat ook zeker is, is dat het winkelcentrum aan de Snekertrekweg verhuist naar het nieuwe Cambuurstadion.’ Ook over die laatste ontwikkeling, waar hij een groot voorstander van is, heeft Jousma als het om de invulling en financiering gaat zijn bedenkingen. ‘Daar wordt mij wat al te gemakkelijk gesproken over leisure, oftewel: recreatievoorzieningen met een speelhal. Als ik ga rekenen wat die exploitant moet ophoesten, dan weet ik genoeg. De zaken worden niet realistisch voorgeschoteld. Er is sprake van een hoge mate van wensdenken. Een wijze les is om je eens te verdiepen in vergelijkbare voetbalstadions waar ook speelhallen in zijn ondergebracht. Kijk eens goed naar de stadions van in Enschede en Heerlen. De uitkomst van die les? Het matcht niet, om het maar eens in sporttermen te zeggen.’

Ruim vier jaar is Erwin Jousma eigenaar van Monkey Town aan de Marshallweg in Leeuwarden. ‘Het kwam op mijn pad. Eerder heb ik in de verkoop gewerkt bij Friesland Campina en bij Marlboro en daarnaast links en rechts handeltjes op gezet. Een tijdje importeerde ik Disney-parafernalia: zonnebrillen, stickers, knuffels en cadeautasjes, en sleet dit aan een stuk of tien klanten, waaronder Kruidvat en Action. Dat was in de crisisperiode toen je op basis van no cure no pay als tussenpersoon kon fungeren. Daarna word je er weer tussenuit gehaald. Ik heb mijn leergeld wel betaald, maar ik heb het toch maar even gedaan.’

Edwin Groot, de de landelijke franchiseondernemer van Monkey Town, interesseerde de Leeuwarder ondernemer voor zijn speelhallen, waarvan er 43 in Nederland staan. ‘Ik hou ervan om met mensen om te gaan. Dat trok mij aan. Met zo’n speelhal sta je ook dicht bij je klanten, dat is heel anders dan die importhandel. Je hoort meteen complimenten en zaken waar je aandacht aan moet schenken. Voor mij is het belangrijk dat Monkey Town goede service biedt, er een goede prijs-kwaliteitsverhouding is, de boel schoon is en deskundig personeel op de vloer rondloopt. Het moet hier absoluut veilig zijn met genoeg toezichthouders. En bezuinig vooral niet op de koffie en verwarming.’

Nu de zaken goed gaan, is het extra opletten geblazen om het peil te handhaven. ‘Je moet de markt en de omgeving kennen. Het aantal speelhallen in Friesland is fors. Het is hier meer dan vol. Ik zeg altijd maar zo: je kunt er maar het beste van maken. Ik laat mijn hele dag niet door een tegenslag bederven. Het is zoals het is. We hebben hier een mooie ruimte voor bedrijfsfeesten en jubilea. Ouderen vinden het een leuke plek om hun verjaardag te vieren. Ze zitten gezellig aan tafel terwijl de kinderen in de hal spelen. Medewerkers van ING moesten eens onverwacht overwerken; er werd een deal gemaakt met onze speelhal. Terwijl de ouders aan het werk waren, speelden hun kinderen onder toezicht in de hal. Er is hier meer mogelijk dan je denkt.’

Andries Veldman