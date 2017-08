19 maart 2016 – Mode-ontwerper Hans Noordstrand haalde gisteravond vijf mannequins naar het Leeuwarder café De Ossekop waar veertig modecreaties werden getoond. Het was een nog nooit eerder vertoond evenement in het café waarvan de inrichting vrijwel ongewijzigd is gebleven sinds de oprichting in 1912.

Noordstrand en zijn mannequins waren enthousiast over de catwalk in het café. De bezoekers genoten eveneens van de happening. Fotografie door Wietze Landman.