Even bellen met Henk de Boer van de Stichting De Paupers in Workum die bezig is de Jan Lulfontein te realiseren als protest tegen de organisatie Culturele Hoofdstad 2018.

Hoe staat het met de fontein?

Henk de Boer: ‘Het gaat voortvarend. In twee weken tijd hebben we nu 25 procent van de crowdfunding binnen. Dat gaat goed en het geld komt niet alleen van bekenden en vrienden. Dat sterkt ons nog extra. We kunnen nog wel wat leden gebruiken.’

Zeventig donateurs hebben nu 2265 euro ingelegd. De fontein komt er echt?

Henk de Boer: ‘We gaan volgende week aan de slag. We hebben een goede aanhangwagen gekocht waarop de fontein komt te staan.’

Waar wordt de fontein van gemaakt?

Henk de Boer: ‘We bouwen de fontein op van multiplex. We bouwen eerst een proefmodel dat aan de rondweg bij Workum komt te staan. Dan kan de bevolking reageren op ons werkstuk.’

Hoe groot wordt de fontein en komt er een echt toilet in?

Henk de Boer: ‘De fontein zal een meter of zeven hoog worden. We moeten rekening houden met de maat van het toilet, dan zit je al aan de tweeëneenhalve meter. Er komen twee toiletten in: een voor dames en een pisbak voor de heren.’

‘Er wordt ook een toneelstuk rond de fontein opgevoerd. We hebben al een paar aanvragen om met de fontein langs te komen. We gaan naar een kunstcafé in Dokkumer Nieuwezijlen en naar een straatfestival in Bolsward.’

Dit gaat een groot succes worden als ik het zo hoor.

Henk de Boer: ‘Jazeker. Het hangt van de leden af uit hoeveel piemels de fontein zal bestaan. Maar wij zullen de eerste fontein zijn die spuit. Het is nog een gepuzzel, maar onze fontein zal geen zielige straaltjes spuiten. We willen met onze fontein aandacht voor het proces rond de officiële fonteinen van Culturele Hoofdstad. Zie het als een protest. Het is een aanklacht tegen de gang van zaken. We vinden dat er bij de organisatie van Culturele Hoofdstad een gebrek aan contact met de basis is. De basis daar kun je niet mee op de foto.’

Crowdfunding via website www.depaupers.nl