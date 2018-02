Het Leeuwarder raadslid Otto van der Galiën van LIJST058 denkt niet dat de strop bij de verbouw van de Blokhuispoort in Leeuwarden beperkt blijft tot 2 tot 2,5 miljoen euro. Dat zijn de bedragen die de ronde doen. Van der Galiën is geschrokken over de gang van zaken bij de verbouw van de Blokhuispoort. Het Friesch Dagblad meldde vanmorgen dat de verbouw enkele weken geleden is stilgelegd omdat eigenaar Boei tegen een lege kas aan zit te kijken.

Van der Galiën zegt dat de raad gisteravond een brief van wethouder Henk Deinum (PvdA) heeft gekregen met daarop in grote letters GEHEIM. ‘Ik vraag mij af of we als raad deze brief ook hadden gekregen wanneer het Friesch Dagblad niet met de publicatie was gekomen. Die geheimhouding is niet goed natuurlijk. Het college heeft een actieve informatieplicht. Iedereen weet hoe gevoelig dit dossier ligt.’ Van der Galiën denkt dat het niet bij het geschatte bedrag van 2 tot 2,5 miljoen euro blijft. ‘Dit komt allemaal bovenop de bezuinigingen die we nu al moeten doorvoeren. Ik denk niet dat het hierbij blijft.’

Van der Galiën keek vanmorgen vreemd op van de reactie van wethouder Deinum in het Friesch Dagblad. ‘Henk Deinum roept nu wel dat het extra geld niet bij de gemeente weg gaat komen. Maar waar moet het dan vandaan komen?’

Ook Lyda Veldstra (FNP) is geschrokken van het bericht in het Friesch Dagblad. ‘Dit is hiel apart’, aldus Veldstra. ‘Ik snap dit net.’ Volgens Veldstra is dit het probleem van Boei. Ook Veldstra hekelt de geheimhouding. In haar voormalige gemeente Boarnsterhim liet ze vaak verstek gaan bij dergelijke besloten bijeenkomsten. ‘Je wordt monddood gemaakt.’

PvdA-fractievoorzitter Lutz Jacobi is (al weken lang) onbereikbaar voor commentaar.

==========================================================================

Is het geld voor de verbouw van Blokhuispoort op? 9 februari 2018 Redactie Actueel

(tekst: LIJST058)

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

Volgens een artikel in het Friesch Dagblad van vandaag 9 februari 2018 is de verbouwing van de Blokhuispoort stilgelegd. De reden hiervoor is dat het geld op is. Naar aanleiding van dit artikel heeft de fractie van LIJST058 een aantal vragen.

Klopt het dat het geld voor de verbouwing van de Blokhuispoort op is?

Hoeveel geld is er nodig om de werkzaamheden voort te zetten? Spreken we over tienduizenden euro’s of over miljoenen zoals in het artikel in de krant?

Hoe hard zijn de woorden van de wethouder om geen extra geld uit te trekken voor de afbouw van de Blokhuispoort?

Hoe is het toezicht vanuit de gemeente geweest op de 9 miljoen euro die de gemeente al in dit project heeft gestoken?

Het Friesch Dagblad heeft deze zaak nu naar buiten gebracht. Waarom is het dan nodig de raad in beslotenheid te informeren?

Kunnen we stellen dat de eerste overschrijdingen van de budgetten voor LF18 een feit zijn? Graag een uitvoerige reactie.

Verwacht het college de komende tijd nog meer financiële tegenvallers die samenhangen met LF18?

Onze fractie ziet graag de uitvoerige beantwoording van deze vragen zo snel mogelijk tegemoet.

Namens de fractie van LIJST058

Selo Boxman

Otto van der Galiën