(tekst: persbericht)

Leeuwarder Abram Kleijweg start lokale Friese afdeling Piratenpartij

Leeuwarden – Op vrijdagavond 13 januari zal lijsttrekker Ancilla van de Leest in Eetcafé Spinoza aan de Eewal 50-52 de aftrap geven voor de jongste lokale afdeling van de Piratenpartij. Sinds enkele maanden zijn Piraten uit Groningen en omstreken elke vier weken naar Leeuwarden gegaan om mensen enthousiast te maken voor de ideeën van de Piratenpartij tijdens informele “kroegmeetings”. En met succes: een aantal Friezen wil nu een eigen afdeling opzetten in Leeuwarden.

“Wij kunnen natuurlijk vanuit de landelijke organisatie besluiten dat er een afdeling Leeuwarden komt, maar zo werkt de Piratenpartij niet.” aldus van de Leest. “De Piratenpartij werkt van onderop. Leden organiseren zich lokaal, en ze krijgen steun vanuit de landelijke organisatie. Op die manier hou je de drempels laag.”

De Piratenpartij verwacht dat er in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart meer lokale afdelingen zullen ontstaan als gevolg van drukbezochte “kroegmeetings” waar geïnteresseerden, net als in Leeuwarden, kennis kunnen maken met de Piraten en hun standpunten. Dergelijke informele partijbijeenkomsten vinden al langer plaats in grotere steden zoals Amsterdam, Delft en Groningen, maar ook op plekken zoals in de Groningse gemeente Oldambt en op het waddeneiland Texel.

“Toen ik de eerste keer langskwam op de kroegmeeting werd ik hartelijk ontvangen en raakten we snel in gesprek over onderwerpen als privacy, e-democracy, en transparantie”, vertelt kersverse voorzitter Abram Kleijweg. “Maar we hebben ook gewoon over luchtige onderwerpen gesproken hoor. Er kwamen al snel meer Friezen langs tijdens de daaropvolgende meetings, en zo ging de bal rollen.”

De Piraten zijn in tientallen landen actief. Recent veroverde de partij in IJsland 10 van 63 zetels in hun Tweede Kamer. Vanuit Duitsland zit Julia Reda in het Europarlement. In Nederland is Jelle de Graaf deelraadslid voor Amsterdam West en Matthijs Pontier bezet een duozetel in het waterschap Amstel Gooi en Vecht in Noord-Holland. Op 15 maart maakt de Piratenpartij volgens de peilingen een goede kans om een Tweede Kamerzetel in de wacht te slepen. Ze deden twee keer eerder mee aan de landelijke verkiezingen.

Iedereen is van harte welkom vanaf 21:00 in Eetcafé Spinoza aan de Eewal 50-52