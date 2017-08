(tekst: FTM)

Melkcoöperatie FrieslandCampina is verzeild geraakt in een onvoorstelbare fraudezaak in China. Partner Huishan zit in een diepe put. En FrieslandCampina heeft er meer dan 100 miljoen in gegooid. Wat ging er mis?

318 miljoen euro kasgeld dat ‘zoek’ is, vier miljard dollar aan verdampte beurswaarde binnen één dag, een financieel directeur die als vermist wordt opgegeven. En anderhalve week geleden een beursbericht dat de hele onderneming op last van de financiers wordt doorgelicht in een fraude-onderzoek.

