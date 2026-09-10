(tekst: KNAB)

42 procent van de zzp’ers heeft minder dan drie maanden zicht op werk of omzet



Amsterdam, 10 september 2026



Van deze groep ervaart 77 procent veel vraag naar het eigen werk

42 procent van de zzp’ers heeft minder dan drie maanden zicht op werk of omzet. Van juist deze groep zegt 77 procent dat er doorgaans veel vraag is naar het eigen werk. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het Knab Uurtarievenonderzoek 2026 onder 16.853 zzp’ers. Veel vraag gaat dus niet vanzelf samen met langdurig zicht op werk of omzet.

Bij starters is de werkvoorraad vaker kort

Van de zzp’ers die korter dan een jaar ondernemen, heeft 55 procent minder dan drie maanden zicht op werk of omzet. Bij ondernemers die langer dan tien jaar actief zijn, is dat 37 procent. De ervaren vraag verschilt nauwelijks: 82 procent van alle starters meldt veel vraag, tegenover 82 tot 83 procent van de meest ervaren ondernemers.

Starters combineren hun onderneming bovendien vaker met een baan in loondienst. Dat geldt voor 34 procent van de ondernemers die korter dan een jaar actief zijn, tegenover 12 tot 13 procent van degenen met meer dan tien jaar ervaring.

Een korte klus of een lang project

Elektriciens laten zien waarom ook het beroep van belang is. Van de elektriciens in het Knab-onderzoek heeft 64 procent minder dan drie maanden zicht op werk of omzet. Tegelijk zegt 95 procent van alle elektriciens in het onderzoek dat er doorgaans veel vraag is naar hun werk. Dat is het hoogste percentage van alle 70 onderzochte zzp-beroepen.

Wie vooral korte klussen uitvoert, kan veel vraag hebben terwijl klanten pas kort van tevoren boeken. Een interimmanager kan door één langlopend project juist voor maanden werk hebben. Een korte werkvoorraad hoeft daarom niet te betekenen dat nieuwe opdrachten moeilijk te vinden zijn. Andersom kan een lange werkvoorraad grotendeels bij één opdrachtgever liggen.

Omzet bij de grootste klant

Naast de eigen analyse gebruikt Knab de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2025 van CBS en TNO. Van de zzp’ers die vooral hun eigen arbeid of diensten aanbieden, had 73 procent in de twaalf maanden vóór deelname aan die enquête minimaal vier klanten. Bij 6 procent was dat er één. Bij ongeveer een kwart van alle dienstverlenende zzp’ers kwam minimaal 60 procent van de jaaromzet van de grootste klant.

Met deze cijfers wil Knab bijdragen aan het debat over zelfstandig ondernemerschap, nu het kabinet aan de Zelfstandigenwet werkt. Aantal klanten, omzetverdeling en werkvoorraad laten verschillende onderdelen van een bedrijf zien. Voor de beoordeling van een arbeidsrelatie telt ook hoe er binnen een opdracht wordt gewerkt.

“Zelfstandigheid versterken is meer dan een contract aanpassen of extra vinkjes verzamelen. De dagelijkse praktijk moet passen bij ondernemerschap”, zegt Oskar Barendse, financieel expert bij Knab.

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