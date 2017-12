Alle acht projectleiders van de drie onderzoeksafdelingen geschiedenis, taal en sociale wetenschappen van de Fryske Akademy hebben het vertrouwen opgezegd in hun directeur dr Hanno Brand. De projectleiders vinden dat Brand niet boven de partijen staat, geen strategische visie ontwikkelt en discutabele financiële voorstellen entameert om een gat in de begroting te dichten. Brand heeft het personeel onlangs te kennen gegeven in het voorjaar terug te zullen treden als directeur. Hij wordt dan, net als voor zijn promotie, gewoon weer medewerker aan de Fryske Akademy.

Naast vraagtekens bij de oplossing van tekorten op de begroting, het zou gaan om 200.000 euro per jaar, keken medewerkers op van het inschakelen van Willem Smink, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, die gevraagd is om een toekomstvisie te ontwikkelen. Die visie zou verband houden met een extra onderzoek: de portfolio-evaluatie die, naast de reguliere zes jaarlijkse KNAW-onderzoeken en de drie jaarlijkse onderzoeken van de interne wetenschapscommissie, wordt gehouden in opdracht van de rijksoverheid. De portfolio-evaluatie wordt in de wereld van de geesteswetenschappen gezien als instrument om meer gewicht toe te kennen aan economisch onderzoek.

De leden prof. dr Anthonya Visser en Seerp Leistra van de raad van toezicht houden zich op de vlakte wanneer hen wordt gevraagd naar de gang van zaken op de Fryske Akademy. Visser wil het terugtreden van Brand niet bevestigen of ontkennen. Leistra zegt ‘er wordt aan van alles en nog wat gewerkt, en er is overal wel wat.’ De leden verwijzen naar hun voorzitter prof. dr ir. Fokkema. Die was vanmiddag niet bereikbaar.

UPDATE: Voorzitter Fokkema reageert later op de middag als volgt: ‘De ambtstermijn van Hanno Brand loopt volgend jaar af en hij heeft zelf te kennen gegeven dat hij terug wil treden. Dat vinden wij jammer.’ Over het opzeggen van het vertrouwen in Hanno Brand van de acht projectleiders zegt Fokkema: ‘Daar is mij niks van bekend.’ Over het tekort op de begroting zegt Fokkema: ‘De begroting is goedgekeurd door de provincie Fryslân.’ Ook van onrust onder het personeel zegt Fokkema: ‘Daarvan is mij niets bekend.’