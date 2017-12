(tekst: Ate de Jong op Facebook)

JAN KOSTER SMOART WER IN KRITYSK LUD

BY OMROP FRYSLAN

Omrop Fryslân-baas Jan Koster (foto) hat op ‘e nij in meiwurkster skorst.

…Earder krigen byldbepalende minsken as Willem de Vries, Gurbe Douwstra en Geartsje de Vries al in reade kaart, no giet it om in meiwurkster fan de programma’s “Op en út” en “Weistra op wei.” In stille kracht dy ’t al 36 jier by de Omrop wurket en neffens kollega’s yn al dy jierren noait in negative oantekening hân hat.

Foarige wike moandei liet se har kritysk út oer de gong fan saken by de Omrop. De lieding fûn dat se ferkearde wurden brûkte en easke in ekskúsbrief. Dy hat se skreaun, mar se joech tagelyk ek oan dat jo blykbar by de Omrop net mear frijút prate kinne. Dat sinde de lieding net. Koster hat har nei hûs stjoerd. Foar 14 dagen foarearst. De meiwurkster sil juridyske help sykje.

Wat in ûnmacht by de lieding fan ien fan de moaiste bedriuwen fan Fryslân.

Yntussen bliuwt it fansels apart dat de kollega’s by de Omrop dit pikke. As tsien kritytske kollega’s tsjin Jan Koster sizze soene: “Tot zover en niet verder Jan. Dat geswaai mei dy reade kaarten dochst straks mar by Cambuur,” dan hat Koster gjin poat om op te stean. Hy goait der werklik net tsien minsken út. Ja, ien foar ien miskyn. Mar dat gebeurt net as de kollega’s skouder oan skouder stean.

