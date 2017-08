Waarom altijd zo geheimzinnig in de Leeuwarder raad

(Ingezonden)

Geachte redactie

Het deed me genoegen, dat u heel recent een artikel in herinnering bracht, waarin de capriolen van wethouder Andries Ekhart in het dossier Caparis voor de vergetelheid werden bewaard. Ekhart, onze eigen onovertroffen brokkenpiloot als het gaat om Caparis, maar ook om het bredere sociaal domein (tekorten, tekorten, tekorten). Gelukkig ligt de fout ligt nooit bij Andries, altijd bij anderen. Heel begrijpelijk dat de PvdA – toch een beetje in zwaar weer – een dergelijke kampioen wederom heel hoog op de verkiezingslijst plaatst. Jammer dat straks bij de uitslag Britt Hendriks er niet bij zal zijn, om ter viering van de overwinning bij Andries op te rijden, zoals ze na de vorige “overwinning” – bij een opkomstpercentage van nog geen 40% – voorbeeldig deed. Jammer, jammer, maar burgemeester Crone greep achter de schermen in om de politieke loopbaan van Britt een halt toe te roepen. Het haalde de Friese kranten niet. Maat het gebeurde wel.

Zou Crone ook redenen zien om de loopbaan van Andries Ekhart een andere richting op te sturen?

Alle aanleiding zou je zeggen. Andries kwam in Leeuwarden binnen en toonde zich enthousiast over bezuinigingen opgelegd door het kabinet Rutte–Samsom. Leg taken neer bij de gemeenten, zo verordonneerden de liberalen en socialisten, en het kan allemaal veel goedkoper. Ekhart stond vooraan bij dit model. Bezuinigen, efficiënter, meer vrijwilligerswerk. Ekhart was een trouw discipel van Rutte, Samsom, Asscher. Momenteel doet hij niet anders dan klagen over landelijke partijgenoten als Klijnsma en Van Rijn, die hem onvoldoende tegemoetkomen in zijn miljoenentekorten. Een populistische wethouder – ik ben een man uit een volksbuurt – in zijn optredens in de gemeenteraad nerveus, gehaast, snel geïrriteerd, verwikkeld in zijn eigen redenaties, afgewende blikken in de eigen PvdA-fractie, en gepikeerd, o zo gauw gepikeerd. Andries, wat is er eigenlijk met je aan de hand?

Caparis, nagel aan Ekharts doodkist

Caparis is een nagel aan Ekharts doodkist. Van het begin af aan vergiste Ekhart zich. Vergelijk de vragen van Verenigd Links in een heel vroeg stadium. Zit het wel goed met de benoeming van die nieuwe directeur Gerrits, zo opperde Verenigd Links. In een vorige functie mislukte deze Gerrits, zo memoreerde Verenigd Links. “Niets aan de hand hoor”, zo antwoordde Ekhart, samen met zijn vriend Feitsma. “Ja, die Gerrits was wel mislukt in een vorige functie, maar daar zaten de gemeenten niet op dezelfde lijn”, zo zeiden Ekhart en Feitsma (dan wel hun ambtenaren) zelfgenoegzaam. Dat was in Friesland, en wat betreft Caparis, heel anders. Bij Caparis was het met de verzamelde gemeenten allemaal eensgezindheid. We hebben daarna allemaal gezien hoe het er werkelijk voorstond. Ekhart wist dat allemaal en heeft zelf niet anders gedaan dan aan de verdeeldheid bijdragen – ten nadele van het bedrijf Caparis, waarvan Leeuwarden de grootste aandeelhouder is.

De nieuwe directeur Gerrits mislukte binnen de kortst mogelijke tijd. Alles wat mis kon gaan ging mis. Met ondersteuning van Ekhart en Feitsma. De affaire Gerrits was het begin van een grandioze opeenvolging van misvattingen, onwaarheden, en drogredeneringen. Jawel, echt waar, allemaal van de kant van Ekhart, Feitsma en hun ambtenaren. De PvdA beloont beide wethouders niettemin met een hoge plaats op de lijst. Een serieuze discussie over de kwestie Caparis heeft binnen de afdeling Leeuwarden van de PvdA – terwijl daar door leden wel om is gevraagd – nooit plaatsgevonden.

Het is een treurige aangelegenheid. Recent riep wethouder Ekhart – op een spreekbeurt bij de senioren van de PvdA – afdeling Leeuwarden – dat hij wel dagen kon praten over Caparis. Bij eerdere gelegenheden in hetzelfde gremium ging hij vragen over Caparis altijd uit de weg.

En daar zit wel een systeem in bij onze Andries. Andries is zelf vice-voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling (een samenwerking van acht gemeenten) voor Caparis. Die Gemeenschappelijk Regeling kwam kortgeleden met een verslag over het jaar 2016. Iedereen dacht, dat daarin verantwoording zou worden afgelegd over de bizarre gebeurtenissen rond en binnen Caparis in 2016. Bizarre gebeurtenissen: rechtszaken, verdeeldheid tussen de gemeenten, opzegging van vertrouwen in een Raad van Commissarissen door een aantal gemeenten, schorsing van directeuren, directeuren die door de rechter tot woede van de Commissarissen, en de hen ondersteunende wethouders, zoals Ekhart en Feitsma in het gelijk werden gesteld, nieuwe (interim-) directeuren, schoffering van de ondernemingsraad door wethouders (met name de Leeuwarder wethouders, rechtstreeks in strijd met moties van de eigen PvdA-fractie), geheime afkoopregelingen van alsnog vertrekkende directeuren, wat al niet. Bestuurlijk Friesland op zijn best. Met mensen als Ekhart, Feitsma, en de fractievoorzitter van de PvdA in de Friese staten, Van Mourik, in glansrollen.

Heel vreemd, maar in dat jaarverslag van die Gemeenschappelijke Regeling was praktisch niets te vinden over al die onvoorstelbare dingen. In de Leeuwarder raad was het opnieuw Verenigd Links die met pregnante vragen opheldering en verantwoording vroeg. Nee dus. Dat mag in Leeuwarden niet. Volgens beschikbare informatie was het de r aadsgriffie r – die toch bij uitstek op zou moeten komen voor de belangen van de raad, in de controlerende taak ten aanzien van het college van b. en w. – die agendering van met name dit verslag van de Gemeenschappelijke Regeling voor Caparis heeft tegengewerkt. Vanuit welke belangen deze griffier daarbij heeft geopereerd is nogal onduidelijk. Wel is bekend, dat zij onlangs een verlenging van haar tijdelijk contract heeft verkregen. De vorige griffier – Felix van Beek – ruimde plaats in na, voor zover de informatie strekt, onder meer een stil gehouden onderzoek naar het functioneren van het Politiek Podium van de Leeuwarder raad. Een onderzoek dat nogal negatief uitviel. Niet alleen overigens ten aanzien van de griffier Van Beek. Ook prominente anderen waren hier in het geding.

Uiteindelijk kwam dat verslag van de Gemeenschappelijke Regeling toch op de agenda. Althans, er kwam eerst ruimte voor een uur ter bespreking van allerlei nieuwe ideeën van Leeuwarden over Caparis (ideeën waarnaar Caparis al twee jaar had geïnformeerd, maar die de gemeente zogenaamd nog niet wilde prijsgeven). Het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Regeling en het jaarverslag van Caparis zelf, moest het daarna (iedereen na een uur alweer moe) met een halfuurtje doen. Dat was ook meer dan genoeg. Want wethouder Ekhart bezwoer samen met Eline de Koning (raadsvoorzitter, vervuld van een misschien in PvdA-kringen begrijpelijke taakopvatting, namelijk ten allen tijde, maar vooral als het gaat om wethouders van de PvdA, beschermen van bestuurders, terwijl je toch voorzitter van de raad, de controlerende raad, bent) dat deze indringende vragen buiten de orde zouden zijn. Van het beschikbare halfuurtje ging een kwartier heen met het gekissebis van Eline de Koning. Waaraan heeft Leeuwarden dit verdiend? Nou ja, eigenlijk dus aan de PvdA. Vragen, geen vragen, ongeveer zoals majoor Kees. Een heel beschamende vertoning. Beschamend , vanwege de werkwijze van wethouder Ekhart en voorzitter De Koning, maar ook – niet in de laatste plaats – vanwege de zwijgzaamheid van onder meer raadsleden van GroenLinks, D66, Gemeentebelangen, FNP.

Die laatsten, die hebben toch ook wel wat uit te leggen. Geachte redactie, kunt u ze misschien niet even aan de jas trekken? Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.

W.g.

A. Laarmans