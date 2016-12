De Friese Partij van de Arbeid wordt nu ook landelijk niet meer serieus genomen. De nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerfractie die vandaag is gepresenteerd, moet een grote teleurstelling voor de diverse afdelingen en het gewestelijk bestuur van de partij zijn. De hoogst geplaatste Fries op de lijst is het raadslid Christa Oosterbaan van West-Terschelling. Ze staat op nummer 20, een nauwelijks kansrijke positie als we de peilingen volgen. De andere twee Friezen die voorgedragen zijn door het Gewest Friesland van de partij: Jelmer Staal en Marco Keizer, bungelen in de onderste regionen. Staal staat op 51 en Keizer op 71. Foppe de Haan staat als lijstduwer op nummer 75.

Zoals altijd spreekt het landelijk bestuur van een ‘evenwichtige lijst’ waarmee lijstaanvoerder Lodewijk Asscher de boer op gaat en die zorgvuldig is samengesteld. Friesland speelt hierin geen rol van enige betekenis meer. Smaakmakers Lutz Jacobi en Jacques Monasch zijn afgevoerd en opgestapt.

Sicko Heldoorn, waarnemend burgemeester van Dantumadeel en gevallen burgemeester van Assen, en Douwe Hoogland, statenlid en boer, belast met de rekrutering van Friese kandidaten zijn er niet in geslaagd hun kandidaten hoog op de lijst te krijgen. Voor de betrokkenen is dit een bittere pil. Voor Heldoorn, Hoogland en het gewestelijk bestuur is het een blamage.

Aan de treurmars van de partij in Friesland wil maar geen einde komen. De discutabele verkiezing van Jannewietske de Vries tot lijstaanvoerder, ze legde het af tegen Lutz Jacobi, bij de provinciale verkiezingen ligt nog vers in het geheugen. De door toedoen van de lijstaanvoerder verloren collegeonderhandelingen dreunt nog na. De Vries is inmiddels van het provinciale politieke toneel verdwenen. Nauwelijks een jaar in de staten gooide ze het bijltje er bij neer.

Het gewestelijk bestuur kijkt lijdzaam toe en weigert zich te onderwerpen aan zelfonderzoek. Wellicht dat het landelijk bestuur van de PvdA over Friesland heeft gedacht: eerst maar eens de bezem door eigen stal.

Andries Veldman

