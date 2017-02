(tekst: brief over The Passion aan ondernemers)

Beste ondernemer,

Op donderdag 13 april is het evenement The Passion in de binnenstad van Leeuwarden. Hieronder een opsomming van praktische zaken die voor u nuttig zijn:

Voorbereiding van The Passion in volle gang Een geslaagde tv uitzending is het doel; er kijken ruim drie miljoen kijkers. Gemeente doet geen oproep naar de stad te komen. Het gaat sec om anderhalf uur televisie. We verwachten aan bezoekers circa 15 á 20.000 mensen in de stad De route is geheim, maar eindigt op het Wilhelminaplein. We hebben als overloop ingeval van teveel publiek een tweede tv-scherm op het Oldehoofsterkerkhof Overleg met de kerken; wellicht nemen zij extra initiatieven. Doopsgezinde Kerk aan de Wirdumerdijk is zeker open en heeft een eigen scherm Opbouw begint vanaf zaterdag 8 april; uitzending is 13 april vanaf 20.30 uur -22.00 uur. 15 april is het plein weer opgeruimd. Er kan dan geen verkeer langs het Paleis van Justitie. Eén markt wordt verplaatst, te weten vrijdag 14 april. Gaat naar Wirdumerdijk en Nieuwestad Bedrijven en omwonenden worden doorgemeente geïnformeerd via een brief. Bedrijven kunnen aanleveren tijdens venstertijden. De camera Ruiterskwartier / Harmonie wordt dan tijdelijk uitgezet. Vrachtverkeer kan doorrijden naar Wirdumerdijk vv. Marketing. Doel: we willen bezoekers langer in de stad houden. Middelen: Leeuwarden!App, website Mooi Leeuwarden.nl met speciale Passion-pagina, artikel Huis aan Huis en Twitter Gemeente heeft kerken suggestie gedaan open kerken route te organiseren; bijvoorbeeld aantal binnenstad kerken openen van bijvoorbeeld 13-17.00 uur in combi met wandeling kerkenroute ism HCL. Gemeente kan flyer verzorgen. Oproep aan middenstand: verzin creatieve acties. Wij vermelden ze op de Leeuwarden!app en FB-pagina Bereikbaarheid gemeente bij vragen: thepassion@leeuwarden.nl Vlaggen is altijd goed. Gebruik de Friese vlag, de Leeuwarder vlag of die van LF2018 Logo The Passion mag niet worden gebruikt.

Met vriendelijke groet,

Hayo Galema