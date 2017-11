Opnieuw moet de gemeente Leeuwarden diep door het stof in zake het festival Psy-Fi in recreatiegebied De Groene Ster. PvdA-wethouder Sjoerd Feitsma heeft wederom zijn zaakjes niet in orde en wordt door de rechtbank Noord-Nederland om de oren geslagen met ondeugdelijk beleid op diverse fronten. Eerder publiceerde Liwwadders.nl al een brief van de organisatie over de relatie met de gemeente Leeuwarden. Het was een ontluisterend verhaal dat met de actuele uitspraak van de rechtbank opnieuw lading krijgt. De stad die zich wil manifesteren als festivalstad (lees de LC van vandaag) blijkt de organisatie van deze festivals bij lange na niet aan te kunnen.

De rechtbank ziet geen aanleiding om in de nu voorliggende procedures tot een geheel andere beoordeling te komen dan in de uitspraak van 26 juni 2017. Die uitspraak was al vernietigend voor de gemeente Leeuwarden, die tot op heden nog geen reactie heeft gegeven over de gang van zaken.

De bezwaarmakers stichting Groene Ster Duurzaam heeft donderdag in hoger beroep gelijk gekregen van de rechter. Groene Ster Duurzaam vindt dat de overlast van het festival onevenredig groot is en dat er bovendien een te groot beslag wordt gelegd op het recreatieterrein. Groene Ster Duurzaam heeft meerder malen aangegeven niet tegen een festival te zijn op deze plaats, maar dat zal dan volgens reguliere te handhaven spelregels moeten plaatsvinden. Voor wat dit laatste betreft faalden de wethouders Sjoerd Feitsma (PvdA) en Isabelle Diks met stip.