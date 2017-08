Ook deze zomer op deze site enkele berichten die we eerder publiceerden (december 2015)

(tekst: brief van organisatie Psy-Fi aan gemeenteraad Leeuwarden)

Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van het forum afgelopen maandag 30 november wil ik u middels dit schrijven van aanvullende informatie voorzien. Naar onze mening is anderhalf uur veel te kort om een dergelijk complex festival te bespreken. Bovendien hebben wij na het forum van 30 november sterk de indruk gekregen dat de raad onvolledig geïnformeerd is. Ik wil in deze brief volledige openheid van zaken geven over onze ervaringen binnen de gemeente Leeuwarden van de afgelopen twee jaar. Ten slotte breng ik u een voorstel. Ik doe dit middels een open brief. Dit schrijven zal via locale media geopenbaard worden.

De gemaakte fouten van afgelopen editie zijn inmiddels uitvoerig besproken. Toch voel ik mij genoodzaakt de achterliggende oorzaken met u te bespreken. Ik wil u er op wijzen dat wij de 3 maanden voor het festival langdurig in onzekerheid hebben verkeerd en ons hoofdzakelijk bezig hebben gehouden met bureaucratische zaken als rechtszaken, hoorzittingen en ecologische rapporten. Zaken die voor u wellicht bij de orde van de dag behoren maar voor ons volledig nieuw terrein zijn, waardoor dit enorm veel cruciale tijd en resources heeft opgeslokt. Tijd en resources die wij uiteraard liever in het festival hadden gestoken, en dit zo ook gepland hadden. De organisatie van het festival is een vol jaar fulltime werk en vergt een strakke planning. Een planning waar wij geen rekening hebben gehouden met dergelijke rechtszaken en ecologische rapporten. Er wordt ons nu een gebrek aan organisatiekracht verweten. In onze ogen is dit gedeeltelijk te wijten aan de gemeente zelf, aangezien zij besloten hebben om zo laat mogelijk de vergunning rond te maken en te publiceren. Dit was een tactiek om het de Groene Ster Duurzaam moeilijk te maken. Het idee was dat een gebrek aan tijd wellicht een gang naar de rechter zou voorkomen, of anderzijds de uitspraak van de rechter positief kon beïnvloeden. Achteraf kunnen we van een mislukte tactiek spreken

Bovendien waren wij tot enkele maanden voor het festival in de veronderstelling dat wij een deel van het grote terrein ten zuiden van de Groene Ster als camping konden gebruiken. De gemeente heeft hier toezeggingen voor gedaan en dit maanden later weer ingetrokken. Het bestemmingsplan bleek op dat terrein geen camping toe te staan. Een hele grove fout, aangezien wij op het terrein gemakkelijk 5000 bezoekers kwijt hadden gekund. Op het moment dat dit stuk terrein door de gemeente werd teruggenomen waren wij al ver gevorderd in de organisatie: de begroting op basis van 15000 bezoekers was rond en in gebruik genomen. De kaartverkoop was al maanden daarvoor gestart en we hebben vele investeringen op basis van deze begroting gedaan. Daarnaast waren er met verschillende externe partijen al contracten afgesloten. Dan wordt ineens de camping met 5000 plekken teruggebracht, op een moment dat wij niet meer terug kunnen. Een derde van de ingeschatte camping capaciteit werd doodleuk weer van ons afgenomen zonder dat daar een alternatief tegenover stond. De gemeente heeft ons meerdere keren verzekerd dat we de 15.000 bezoekers gemakkelijk op de Groene Ster kwijt zouden kunnen. De plannen voor dit stuk terrein waren ver gevorderd. Er waren afspraken met de gemeente gemaakt dat zij dit terrein zouden egaliseren om het geschikt te maken voor auto’s en tenten. Sterker nog, we waren al in gesprek om het gehele terrein in te zetten als camping en parkeerplaats om zo de Groene Ster te kunnen ontlasten. En dan

komt men er maanden later ineens achter dat het bestemmingplan dit helemaal niet toe laat. Dit heeft mede geresulteerd in de verkeerschaos, het wildkamperen en een overvolle camping waar toiletten reinigen erg moeilijk was. De verkeers- en parkeerproblemen worden nu volledig in de schoenen geschoven van het beveiligingsbedrijf en ons als organisatie. Wij bestrijden dit. Het een en ander had beter gecoördineerd kunnen worden maar met de extra campingruimte hadden bovengenoemde problemen zich niet of nauwelijks voorgedaan. De foutmarge was bijna onmenselijk klein geworden.

Een ander voorbeeld is de problematiek met de toiletten. Naast de afgenomen campingruimte besloot de gemeente slechts een week voor het evenement dat het afvalwater van de toiletten niet in de put in de Groene Ster geloosd mocht worden. Hier waren we al die tijd wel van uitgegaan en hier waren ook afspraken over gemaakt, net zoals in 2014. Het afvalwater moest naar de Canadezenlaan en toen op deze plek overlast werd ervaren moest het water nog verder weg gestort worden. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de wagens langdurig onderweg waren alvorens ze verder konden gaan met het reinigen van de toiletten. Dergelijke last minute wijzigingen maken het een organisatie uitzonderlijk lastig om te kunnen produceren. Bovendien zijn dergelijke situaties in het bedrijfsleven uitgesloten. Als organisatie onderhoudt je een volledig asymmetrische relatie met een gemeente waarbij laatstgenoemde werkelijk alles kan maken zonder rekening te houden met de andere partij. Wij als organisatie hebben slechts te volgen. Een ander voorbeeld is dat wij in 2014 slechts vier maanden voor het festival te horen kregen dat de beveiliging verdubbeld moest worden. In plaats van 1 beveiliger op 500 bezoekers gingen we ineens naar 1 op 250. Gevolgen: een ton extra kosten, die uiteraard niet begroot waren. De veiligheid is een heel belangrijk punt maar dergelijke beslissingen met zulke grote gevolgen kan je toch niet zomaar midden in een proces op tafel gooien? U moet begrijpen dat de norm van 1 op 250 bij alle voorgesprekken destijds besproken en toegezegd zijn.

Wij hebben naar aanloop van 2016 de gemeente gevraagd de vergunning veel eerder te verstrekken zodat de burgers tijd hebben om bezwaar te maken en wij tijdig weten waar we aan toe zijn. De gemeente wil echter hetzelfde traject in als vorig jaar, in plaats van ons en de burgerbevolking tegemoet te komen. De Stichting Groene Ster Duurzaam gaat hoe dan ook bezwaar maken en zal de gemeente wederom voor de rechter dagen. Wij weten dus nu al dat we pas enkele weken voor het festival duidelijkheid krijgen over de invulling van het festival. Het is werkelijk onzinnig om willens en wetens een dergelijk traject in te gaan. Ik benadruk dat wij hier een bedrijf leiden. Geen enkele andere onderneming kan onder dergelijke omstandigheden werken, dus waarom moeten wij dit wel?

Waar wij als organisatie er alles aan willen doen om gemaakte fouten of niet werkende procedures te voorkomen en te verbeteren blijft de gemeente een log en statisch orgaan dat niet in staat is tijdig te schakelen wanneer blijkt dat huidige procedures niet werken. Het argument dat de gemeente hier voor geeft is dat de aanvraagprocedure voor iedereen gelijk is, zij willen hier geen uitzondering op maken. Groot was onze verbazing dan ook toen bleek dat de

nieuwe beleidsregels en beperkingen nu ineens wel voor individuele organisaties gelden.

In 2014 is een vergelijkbare tactiek gehanteerd. Vanwege de 24uurs vergunning is er destijds op last van de gemeente voorafgaand aan het festival niet met de buurtbewoners gecommuniceerd, uit angst voor bezwaren tegen de vergunning. Dit heeft indirect geleid tot de storm van kritiek die na afloop van het festival is ontstaan. Zeer begrijpelijk wanneer je als buurtbewoner ineens 5 dagen en nachten geluid over je heen krijgt. Er werd ons een gebrek aan communicatie naar de buurtbewoners verweten, wij hebben dit stilzwijgend over ons heen laten komen. De gemeente hanteert een tactiek van achteraf puinruimen om hun vergunningen er doorheen te drukken. Dat dit weerstand in de samenleving tot gevolg heeft was te verwachten. De toon voor 2015 was gezet.

Ik zoek hier overigens absoluut niet naar excuses. Wij staan voor wat wij doen en wie wij zijn, ook als er fouten gemaakt worden. Ik zoek enkel begrip.

In 2014 is ons de volledige noordzijde van de Groene Ster toegezegd, inclusief naaktstrand. Slechts een maand voor het festival kwam de gemeente erachter dat dit helemaal niet mogelijk is. Het naaktstrand dient ten alle tijden beschikbaar te zijn voor de naaktrecreanten. Wederom een grove fout van de gemeente Leeuwarden aangezien wij het naaktstrand al volledig in onze creatieve indeling van het terrein hadden meegenomen. Wij zijn destijds in gesprek gegaan met een aantal naaktrecreanten en hebben in overleg besloten het naaktstrand buiten het festivalterrein te houden. Inmiddels hebben wij zeer goede contacten met de naaktrecreanten en tot onze vreugde kunnen wij hen inmiddels tot onze voorstanders rekenen. Zoals u misschien opgemerkt heeft waren een aantal van hen ook aanwezig om ons te ondersteunen tijdens het forum. Ik wil de raad er op wijzen dat wij destijds een zeer goede zaak hadden en een goede kans hadden gemaakt bij de rechter, aangezien het naaktstrand zwart op wit was toegezegd terwijl dit helemaal niet kon.

Het festival was in 2015 volledig uitverkocht. Dit gegeven hebben wij aan zien komen. Wij zijn maanden voor het festival begonnen met communiceren naar onze bezoekers dat wij dreigden uit te verkopen. Wij hebben mensen opgeroepen in de voorverkoop een kaartje te kopen, en niet af te reizen naar de Groene Ster zonder geldig toegangsbewijs. Ook hebben wij de buitenste ring hekwerk vol gehangen met borden met teksten waarop vermeld stond dat wildkamperen verboden is. De gemeente is van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen van onze kant zijn er toch een aantal mensen zonder toegangsbewijs afgereisd die hun tent buiten de hekken hebben opgezet. Ik wijs de raad op het feit dat wij buiten de hekken geen zeggenschap hebben. We kunnen iemand vriendelijk vragen te vertrekken maar als dit vervolgens niet gebeurt staan wij in principe machteloos. Hetzelfde geld voor een groot deel van de verkeersopstoppingen. Kortom: de openbare orde buiten het festivalterrein mogen wij niet handhaven, dit is de taak van de gemeente. Uiteraard trekken wij ons de problemen aan, en zullen wij maatregelen nemen om dergelijke problemen te voorkomen. Echter de ontstane problemen van afgelopen editie worden nu volledig in onze schoenen en die van het beveiligingsbedrijf geschoven. Dit is niet correct. Uit alles blijkt dat de

gemeente geen ervaring heeft met grote evenementen en op dit vlak nog een hoop te leren heeft. In zowel beleid als uitvoering en handhaving.

Ook wil ik u wijzen op het gegeven dat u zich laat informeren door slecht geïnformeerde mensen die ‘feiten’ aanhalen die simpelweg niet waar zijn. Ik haal het betoog van de heer Blaauw aan tijdens het forum. Geen enkel argument van de heer Blauw beruste op de waarheid. Zijn betoog was niets anders dan stemmingsmakerij. U kunt de ecologische rapporten er op naslaan, alsmede contact opnemen met Aquazoo en u zult merken dat wij ons keurig aan het lichtplan hebben gehouden mbt de vleermuizen. Ook toont Aquazoo aan dat de muziek niet of nauwelijks invloed heeft op de dieren. De stichting Groen Ster Duurzaam doet weinig anders dan stemmingsmakerij. De stichting stookt en probeert actief een tweedeling in de samenleving te veroorzaken. Zij zijn zelf medeverantwoordelijk voor de heersende stemming en de hoeveelheid klachten. Zo ook het betoog van de heer van Gelder zelf, ook hier was sprake van vele onwaarheden bedoelt om u verkeerd te informeren. Hij stelde dat wij ons niet aan de vergunning en uitspraak van de rechter hebben gehouden en dat de gemeente niet heeft gehandhaafd. Echter hebben wij ons keurig aan de uitspraak gehouden en de 24 uur per dag aanwezige handhavers hebben om die reden niet hoeven handhaven. Ik verwijs u naar het bevindingenrapport.

Verder stelt de heer van Gelder dat er nauwelijks geluidsmetingen verricht zijn. Ik herinner u aan het feit dat wij 15.000 euro hebben geïnvesteerd in het meetsysteem Metrao dat 24 uur per dag het geluid op alle vijf de podia heeft gemeten. Hiervan is een uitgebreide rapportage beschikbaar waar overigens uit blijkt dat er geen overschrijdingen zijn geweest. Daarnaast heeft de gemeente zelf het soortgelijke meetsysteem genaamd Municense geïnstalleerd. Kosten: tussen de 15.000 en 20.000 euro. Ook dit systeem heeft 24 uur per dag het geluid van alle vijf de podia gemeten en wederom zijn er geen overschrijdingen geconstateerd. Daarnaast zijn de handhavers en onze eigen geluidsexpert constant in de weer geweest om ook buiten het festivalterrein op verschillende punten en nabijgelegen dorpen te meten. Kosten nog moeite, ik noem net als tijdens het forum wederom het strokasteel, zijn gespaard om zorg te dragen voor de naleving van de voorgeschreven regels. Ook stelt de heer van Gelder dat onze organisatie gebruik maakt van vrijwilligers en dat dit risicovol is. Ik wijs de raad op het feit dat belangrijke leidinggevende posities in onze organisatie gevuld zijn door betaalde professionals. Bovendien werkt vrijwel elk festival met vrijwilligers.

Daarnaast doet de heer Bos zich voorkomen als een geluidsexpert maar heeft u zich wel eens afgevraagd hoe deze man aan zijn informatie komt? Waar heeft hij zijn opleiding tot expert gevolgd? Wat is zijn uitgebreide praktijkervaring? Denkt u nu echt dat een kunstenaar meer kennis in huis heeft dan onze duurbetaalde en hoogopgeleide geluidsexperts? De heer Bos heeft werkelijk geen idee waar hij over praat en verteld vele onwaarheden. Ik stel voor dat u eens een onpartijdige en gerenommeerde geluidsexpert in uw raad uitnodigt. Want vergeet niet dat de heer Bos volledig partijdig is. U zult een hele andere blik op de zaak krijgen.

De heer van Daelen stelt dat 44% van de Groene Ster onbegaanbaar is en nog steeds in vernielde staat verkeert. Dat zou betekenen dat de Groene Ster er bij

ligt als een braakliggend stuk moeras, modderpoel of rijstveld zoals de heer van Daelen zelf stelt. Ik stel voor dat u zelf eens een kijkje gaat nemen. Er is haast niets meer te zien van het festival, de herstel werkzaamheden zijn naar behoren uitgevoerd. Uiteraard groeit het gras niet in een dag terug, hier gaat wat meer tijd overheen.

Het is verbazingwekkend dat er tijdens een politiek forum zoveel onwaarheden ten sprake kunnen komen zonder dat daarbij ingegrepen wordt. Ik mag dan ook hopen dat de raad dergelijke op fictie gebaseerde argumenten en feiten niet als leidraad gebruikt in haar uiteindelijke beslissing. Dit zou immers zeer amateuristisch overkomen naar de buitenwereld. Een situatie wat een gerespecteerd orgaan als de gemeenteraad van Leeuwarden op zeker zal willen voorkomen. Ik kan u ook alvast mededelen dat wij alles in werking zullen stellen om de volledige argumentatie van het uiteindelijke besluit in de openbaarheid te krijgen, voor elke partij afzonderlijk.

Verder wil ik u erop wijzen dat er naast de genoemde naaktrecreanten vele tientallen mensen tijdens het forum aanwezig zijn geweest die het festival een warm hart toedragen. Dit kan u ontgaan zijn aangezien er naast de tribune in de hoofdzaal ook de Oranjezaal afgeladen was met voorstanders. Het gaat hier om locale ondernemers, festivalgangers maar ook buurtbewoners die op eigen initiatief zijn afgereisd om te laten zien dat zij het festival willen behouden. In verhouding waren er zeer weinig klagers aanwezig, zeker als u de ruim 1000 handtekeningen in de opgestuurde petitie meerekent.

Met betrekking tot de afsluiting van de Groene Ster wil ik u erop wijzen dat wij meerdere groepen toegang tot de Groene Ster hebben verschaft. Het gaat hier om schoolklassen, scouting, hardlopers en andere groepen. Wij kunnen met betrekking tot de veiligheid geen individuen rond laten lopen op het terrein. Maar een stuk strand beschikbaar stellen voor een groep mensen is zeker mogelijk, mits de veiligheid gewaarborgd blijft. Dit is in overleg geen enkel probleem voor ons en wij hebben dit actief toegepast tijdens de afgelopen twee edities. Juist de stichting Groene Ster Duurzaam is bij uitstek geschikt om mensen in een groep te mobiliseren en in overleg met ons een stuk strand tot hun beschikking te krijgen om te kunnen recreëren. Een dergelijke proactieve houding hebben wij van de stichting helaas nog niet kunnen ontdekken. Sterker nog, de stichting wil niet met ons in gesprek wanneer het gaat over het zoeken naar oplossingen voor beide partijen. Daarnaast hebben wij in 2014 na afloop van het festival het terrein zo snel mogelijk weer vrijgegeven voor het publiek. Te snel, bleek achter af. Wij zijn in de dagen na het evenement volledig leeggeroofd. Er is voor meer dan een ton aan materialen verdwenen. Ik ben persoonlijk getuige geweest van willekeurige buurtbewoners die met tentstokken en ander materiaal op de bagagedrager voorbij fietsten. Dit heeft ons doen besluiten om in 2015 het terrein pas vrij te geven op het moment dat al onze materialen verzameld en veilig opgeborgen zijn. Erg spijtig, maar dit hebben de omwonenden toch echt aan zichzelf te danken. Wij begrijpen dat niet iedere recreant materialen zal ontvreemden maar het is voor ons onmogelijk hier onderscheid in te maken. Dit is naast veiligheid ook een reden dat wij enkel groepen onder begeleiding toe kunnen laten tijdens de opbouw. Individuen

kunnen wij op een dergelijk groot terrein niet in de gaten houden. Bovendien hebben wij

Wij hebben ons lang afzijdig gehouden van de discussie maar genoeg is genoeg. Wij dreigen nu failliet te gaan en samen met ons vele andere gedupeerde ondernemers. We worden inmiddels gedwongen om ons actief in te gaan zetten in de discussie. Ik herinner u aan het feit dat Leeuwarden ons binnen heeft gehaald met het oog op 2018. Het in 2014 bestaande klimaat (beleidsregels evenementen) was voor ons aanleiding om flink te investeren en te groeien. Er is ons een toezegging gegeven dat wij op de komende 10 jaar op de Groene Ster terecht kunnen. Wij hebben destijds het vierentwintiguurs karakter van ons evenement gelijk als breekpunt op tafel gelegd. De gemeente wist dondersgoed wat ze in huis haalde. Desondanks worden de beleidsregels wederom aangescherpt en wordt het organiseren ons nu onmogelijk gemaakt. Juridisch gezien een schending van het vertrouwensbeginsel. Ik wil wederom benadrukken dat een festival ook een bedrijfsvoering heeft. Wij hebben miljoenen geïnvesteerd op basis van de gemeentelijke toezeggingen. Geld dat terug verdiend moet worden. Hier is echter wel een festival voor nodig. Wij staan dus met onze rug tegen de muur. Zonder kaartverkoop geen inkomsten en zonder inkomsten kunnen wij net als elke andere onderneming onze financiële verplichtingen niet voldoen.

Wat betreft de CH2018 vinden wij het bizar dat wij als evenement dat op de letter nauwkeurig exact binnen het bidbook van CH2018 past desondanks geen aansluiting mogen vinden bij het bidbook. Waarom vinden wij hier geen steun? Hoe kan het dat een festival als WTTV wel is aangesloten? Komt dit wellicht omdat de organisator van WTTV zelf in het bestuur zit van CH2018? Dit is in onze ogen een vorm van belangenverstrengeling. Ik noem de voorzieningen die de gemeente in de Groene Ster aan het aanleggen is. Opvallend is dat WTTV het enige festival is dat hier van profiteert. Toeval? Wij denken van niet.

Ik wil u ten slotte een voorstel doen. Er is tijdens het forum veel besproken maar er zijn geen oplossingen en/of alternatieven aan bod gekomen. Wij hebben al water bij de wijn gedaan en zijn bereidt dit wederom te doen. Echter wij moeten een nachtprogramma aan kunnen bieden. Wat wij willen voorstellen is dat we ons in de nacht gaan focussen op lezingen, workshops en meditatie. Daarbij is het van belang dat we de spreker kunnen voorzien van een microfoon om versterkt te kunnen spreken. Daarnaast willen we zogenaamde chill-out muziek kunnen afspelen. Chill-out muziek is elektronische muziek zonder zware bastonen, het is muziek waarbij men tot rust komt. Muziek waarbij men kan mediteren of simpelweg kan wegdommelen in een hangmat. Deze muziek hoeft dus ook niet hard. Er is geen sprake van beleving zoals bij de trance waar je de bastonen wilt kunnen voelen. Dit kan dus prima binnen de apv, gegarandeerd zonder hinder voor omwonenden.

Dit alternatief, hoewel verre van ideaal, zou voor ons een basis zijn om een volgende editie te kunnen organiseren. Het is een alternatief dat ten koste van onze groei zal gaan maar wij denken hier een doelgroep voor te kunnen vinden. Echter de nieuwe beleidsregels staan dit niet toe, aangezien zij elk geluid buiten de vergunde tijden verbiedt. Wij gaan er vooralsnog van uit dat wij op basis van

dit voorstel in 2016 een nieuwe editie van het Psy-Fi festival in de Groene Ster kunnen organiseren aangezien er in onze ogen geen enkel gefundeerd argument is om de apv aan te passen, en zodoende het organiseren voor ons onmogelijk te maken. Ondertussen zullen wij het komende jaar de zoektocht naar een nieuwe locatie voortzetten aangezien wij ons inmiddels een speelbal voelen tussen de stemmingmakerij van stichting Groene Ster enerzijds, en het listige opereren van de gemeente Leeuwarden anderzijds.

Hoogachtend,

Arjen Kroezen en Rob Durand Stichting Psy-Fi