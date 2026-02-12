Artist in residence Ernesto Lemke bij het Historisch Centrum Leeuwarden
(tekst: persbericht)
Artist in residence bij het Historisch Centrum Leeuwarden
Waar schimmen spreken
Beeldend kunstenaar Ernesto Lemke werkt van 18 tot 20 februari als artist in residence in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Vanuit zijn lopende schilderproject Waar Schimmen Spreken – Stemmen uit de stilte van velen maakt hij hier een nieuw werk, gebaseerd op historisch beeldmateriaal van Indische Nederlanders uit Friesland. Het project vertrekt vanuit een persoonlijke zoektocht die zich gaandeweg verbreedde tot een collectief verhaal. In zijn schilderijen onderzoekt Lemke hoe het Nederlands-Indische verleden zichtbaar blijft in beelden, houdingen en stiltes — ook wanneer verhalen niet of nauwelijks zijn doorgegeven. Oude familiefoto’s vormen daarbij geen eindpunt, maar een vertrekpunt: ze functioneren als dragers van een groter, gedeeld geheugen.
Tijdens zijn verblijf in het HCL werkt Lemke met archiefmateriaal en beelden die via het netwerk van het Historisch Centrum Leeuwarden beschikbaar zijn gesteld. Het maakproces is voor publiek vrij toegankelijk: bezoekers kunnen meekijken, in gesprek gaan en zien hoe een schilderij langzaam ontstaat. Tegelijkertijd doet Lemke een oproep aan mensen met een Indische achtergrond om – indien zij dat willen – familiefoto’s te delen. Deze beelden worden niet gebruikt voor individuele portretten, maar als visuele bouwstenen binnen een groter narratief. “Het gaat mij niet om gelijkenis, maar om herkenning,” aldus Lemke. “De foto’s functioneren als allegorie: ze verwijzen naar iets dat groter is dan één persoon of één familie.”
Het werk dat hier ontstaat, maakt later deel uit van het bredere project Waar schimmen spreken.
Over bijdragen en reacties
Dit project nodigt uit tot kijken, herinneren en reageren. Delen van beelden of verhalen is altijd vrijwillig. Bijdragen worden niet gebruikt om individuele portretten of persoonlijke geschiedenissen te reconstrueren. Ze functioneren als inspiratie en reflectie binnen een groter, collectief verhaal.
Reacties kunnen anoniem worden achtergelaten en worden met zorg en respect behandeld. Niet alles wat gedeeld wordt, zal zichtbaar of gepubliceerd worden. De artistieke interpretatie blijft bij de maker.
Wie bijdraagt, doet dat in het vertrouwen dat kwetsbaarheid hier ruimte krijgt — zonder verplichting of verwachting.
Wil je reageren of beeldmateriaal delen?
Wie iets wil delen – een gedachte, herinnering of familiefoto – kan contact opnemen via e-mail. Ik kijk en lees alles persoonlijk. Delen is altijd vrijblijvend en gebeurt in overleg.
Contact: info@ernestolemke.nl
Wanneer: 18 tot 20 februari
Waar: Historisch Centrum Leeuwarden – Groeneweg 1
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