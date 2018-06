(Tekst: Persbericht)

Verwachte aankomsttijd Leeuwarden: 10:00-11:00 uur

Baard/Leeuwarden, 13 juni 2018, 7:15 uur – Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden legt na een lange nacht op dit moment de laatste kilometers af van zijn trainingstocht naar Leeuwarden. Naar verwachting arriveert Maarten tussen 10:00-11:00 uur vanochtend bij de Prinsentuin in het centrum van Leeuwarden. De training is een laatste test voor de 11stedenwemtocht van 18-20 augustus.

Rond 7:00 uur passeerde Maarten het dorpje Baard (gemeente Leeuwarden). Daar werd hij luid toegejuicht door de inwoners die zich hadden verzameld bij het dorpscafé aan de Bolswardertrekvaart. Eerder in de nacht stonden in Bolsward tientallen mensen op de kade om Maarten hartverwarmend toe te juichen. Hij en zijn team werden spontaan getrakteerd op gebakken eieren. Een van Maarten’s coaches concludeerde stellig: “Hier komen we terug in augustus!”