Geen Aldi supermarkt naar Winkelpark Centrale? ‘Aldi spant een procedure aan’. Een Primark op de Nieuwestad op de plaats van bioscoop Tivoli en stoffenzaak Sikkes en vervolgens Tivoli naar De Centrale? ‘Ik zie kansen en ga in gesprek.’ Een concept van Ikea op De Centrale? ‘Niet ondenkbaar’. Aan tafel van de Friesche Club tijdens het Praathûs van de FNP: mr Gideon Kwint, eigenaar van Kennemerland Beheer BV en eigenaar en projectontwikkelaar van Winkelpark De Centrale in Leeuwarden.

Kennemerland investeert in de komende tijd 10 miljoen euro in Winkelpark Centrale. De uitbreiding met 9000 vierkante meter vloeroppervlakte is nog maar een begin van de expansie. Er komen twee extra vloerlagen, een parkeergarage voor 700 extra auto’s (totaal straks: 1400; toegang blijft gratis). Het deel van de voormalige Kwik Fit wordt gesloopt om later te worden ingevuld. Kennemerland aast nog op het hoekje grond tot aan de brug bij Schilkampen. ‘Daar zit nog een haventje met een huisje. De man vraagt er een miljoen voor terwijl zijn pandje getaxeerd is op twee ton. Hij is al miljonair. Gaan we niet doen.’

Kwint zit met Winkelpark Centrale op een gouden ei. En nog belangrijker: hij weet hoe de hazen in Leeuwarden lopen en is ingenomen met het gelegenheids-bestemmingsplan en gelegenheids-ruimtelijke ordening beleid. Het college van b. en w. is welwillend. Het college is als was in zijn handen. ‘Ik mag Henk (wethouder Henk Deinum, PvdA) zeggen nadat de wethouder ontdekte dat ik met een Friese vrouw ben getrouwd.’

De vraag aan de FNP was eenvoudig: wilt u ons steunen met onze plannen voor verdere uitbreiding van het gebied (nu toestemming tot 42.000 vierkante meter) én met soepelere toelatingsregels voor retail? Kwint wil graag de Aldi van het Cambuurplein op De Centrale verwelkomen. Hij ziet ondanks de afwijzing geen enkel probleem om dit te realiseren. Ook ziet hij graag een Hema en een Kruidvat op het winkelplein verschijnen. Volgens de ondernemer – zijn vader ontwikkelde de eerste plannen voor het gebied op het voormalige terrein van het Provinciale Elektriciteitsbedrijf (PEB). Het bleek een gouden greep. Het college onder leiding van de PvdA ging keer op keer mee met de plannen en de versoepeling van de regels. Een pendeldienst tussen winkelpark en binnenstad, om de lijdende middenstanders in het centrum enigszins te verlichten werd op zij geschoven.

Gideon Kwint vindt het overigens onterecht dat zijn winkelpark als bedreiging voor de binnenstad wordt gezien. Kwint: ‘Er komen ieder jaar vier miljoen bezoekers naar De Centrale. Veertig procent komt van buiten Leeuwarden. Tachtig procent van de bezoeker bezoekt ook de binnenstad. We worden onterecht in een hoek geduwd.’ Nog meer cijfers gingen over de oude stamtafel van de Friesche Club: 9000 vierkante meter levert 300 à 400 banen op. ‘Nee, dat is geen verschuiving, het is extra. Fastfoodketen KFC is alleen al goed voor 100 banen. Ze hebben al zestig mensen aangenomen er volgen nog gesprekken met veertig personen.’ Aan de infrastructuur wordt 400.000 meebetaald. De ovonde (moderne rotonde) gaat de overlast op de toevoerwegen oplossen. ‘De gemeente heeft het allemaal berekend.’

Kwint had eigenlijk maar één boodschap: zie ons niet als een bedreiging. Ook wethouder Henk ziet het helemaal zitten. Jammer dat hij nu wat opspeelt over die Aldi. ‘Klanten willen een Aldi. Henk ziet dat als concurrentie voor de binnenstad. Dat is een kul argument. De verplaatsing van de Aldi Cambuurplein naar De Centrale past één op één binnen het verplaatsingsbeleid. De Action wil graag in het pand van de Aldi. De Centrale is hét Friese winkelcentrum. Mensen komen hiernaar toe in een straal van 35 kilometer. Het is voor de stad zeer interessant als het bezoekersmotief verbreed mag worden. Er mogen geen winkels met schoonheidsproducten en geen warenhuizen. Maar onze klanten willen graag een Kruidvat en een Hema.’

‘We gaan er iets moois van maken. We maken er iets van à la de Ziggo Dome. De Declathon krijgt er 1000 vierkante meter bij. Voor de Aldi hebben we 1600 vierkante meter gereserveerd. Een Kruidvat en Hema zijn wensen van de consumenten en daarbij hebben we de hulp van de raad nodig. We kunnen ook zonder deze zaken de nieuwbouw gemakkelijk 1,5 keer vullen.’

Vraag van FNP-fractiemedewerker: Waarom gaat goed bij u en in winkelcentrum Leeuwarden (centrum) zo slecht? Kwint: ‘Marketing. In de binnenstad heb je heel veel eigenaren met allemaal verschillende belangen. Je hebt eigenaar-verhuurders die nog steeds de hoogste prijs willen hebben en de huren verhogen en je hebt retailers. Dat zijn ook wonderlijke dieren die niet verder kijken dan hun eigen pand. We hebben geprobeerd ze op te voeden. Ja, opvoeden. Dat moet je doen. Het zijn allemaal eilandjes. Het gaat om marketing. Wij steken straks per jaar 250.000 euro in marketing. We hebben nog veel in het zuiden van de provincie te winnen.’

En de Primark en Ikea? ‘Primark wil wel. Ik ken Joost van de Primark, maar ze willen 4000 of 5000 vierkante meter in het centrum. Heeft Leeuwarden niet. Het zou kunnen op de plaats van Tivoli en Sikkes. Hebben we al eerder geopperd. We gaan opnieuw hierover in gesprek.’ Ikea? Ikea is niet echt geïnteresseerd, maar ‘ze ontwikkelen kleinere concepten, een soort Kijkshop. In Hamburg is net een winkel geopend.’ Kwint heeft er op De Centale al een plekje voor gereserveerd. ‘Op die hoek hebben we nog 5500 vierkante meter.’

O ja, die pendelbus gaat er nu na twintig jaar echt komen.

Andries Veldman