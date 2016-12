Persbericht Hans-Jurgens Redczus

————————————————————————

Hoe banken en rechters contant geld waardeloos maken

Contant geld mag voortaan geweigerd worden als betaalmiddel. Dat blijkt uit het vonnis van de kantonrechter in de zaak van Hans-Jürgens Redczus tegen De Friesland Zorgverzekeraar. Redczus vroeg het kantongerecht te bepalen of hij zijn zorgverzekeringspremie contant mag betalen. De rechter oordeelde van niet.

De zaak Redczus vs DFZ

Redczus had De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) in 2013 op de hoogte gesteld van het feit dat hij zijn zorgverzekeringspremies alleen nog via contant geld wilde betalen. Hierop paste DFZ met terugwerkende kracht de eigen voorwaarden aan. De zorgverzekeraar ging klanten verplichten om de premie via een bankrekening te betalen. Een bankrekening is volgens hem namelijk geen wettelijk betaalmiddel. Contant geld is dat wel. Hij eiste van DFZ en DNB daarom om contant geld te accepteren. Het kantongerecht heeft deze eis nu niet ontvankelijk verklaard.

Zelfbeschikkingsrecht

Redczus is van mening dat het niet hebben van een bankrekening onder zijn zelfbeschikkingsrecht valt. Redczus: “Dit is een fundamenteel mensenrecht. Verschillende partijen ontnemen mij ‘bewust’ dit recht door wel een bankrekening te eisen. Zo lopen er naast deze zaak ook nog rechtszaken tegen de gemeente Leeuwarden, rijksoverheden en het openbaar ministerie”.

Controle over je geld

Het kunnen betalen met contant geld is voor Redczus zeer belangrijk, omdat hij niet wil dat banken nog meer macht krijgen. “In het verleden hebben banken al laten zien dat zij zeer slecht met deze macht omgaan. Ik heb er geen vertrouwen in dat dit in de toekomst beter gaat. Bovendien is de kans groot dat banken in de toekomst negatieve spaarrente gaan heffen. Als een bankrekening verplicht is, dan kun je in dat geval niet zomaar je geld van de rekening halen. En wat gebeurt er als de stroom uitvalt, of het internet of de bank wordt gehackt? Digitaal geld betekent dat je minder controle hebt. Die controle gaat naar de bank. Digitaal geld is overigens geen wettig betaalmiddel zo heeft DNB aan Redczus bevestigd”, aldus Redczus.

Geen bankrekening

Redczus ageert al enige tijd over de macht van banken in de samenleving. Hij zette daarvoor onder meer de website www.geldgeweld.nl en de bijbehorende facebook-pagina op. “Daarop is onder meer te lezen dat ik niet meer over een bankrekening beschik. Ik kan daardoor bijvoorbeeld al geen pensioen of AOW meer ontvangen en ben financieel volledig afhankelijk van derden. Omdat ik geen gebruik wil maken van de diensten van banken, ben ik feitelijk bankroet. Deze informatie is ook gedeeld met de kantonrechters en diverse andere rechtbanken”, zo vertelt Redczus.

Wettig betaalmiddel

Het lijkt er volgens Redczus op dat banken en hun beste klanten, zoals DFZ, hun eigen wetten mogen maken: “Zij bepalen blijkbaar wat wel en wat geen wettig betaalmiddel is. De rechters die zich tot nu toe over deze kwestie hebben gebogen, hebben iedere keer ten gunste van de banken besloten. Dat zelfs de rechterlijke macht zich aan deze bankenmacht onderworpen heeft en bewust het wettige betaalmiddel uitsluit, was voor mij schokkend. Je móét van hen dus gebruik maken van de diensten van banken. Contant geld is waardeloos geworden. Ik moet zelfs de rechtbankkosten via een bankrekening betalen!”.