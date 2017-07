WELLZO: vreemd geschuif met geld

(Van een correspondent)

Liwwadders wist beslag te leggen op correspondentie van de organisatie WELLZO, waarvan Ernst Janssen directeur is, met de gemeente Leeuwarden. Zoals bekend kreeg Janssen indertijd de vererende opdracht van de gemeente de organisatie voor welzijnswerk in Leeuwarden aan te pakken. Hij deed dat uiteraard vaardig. De organisatie Amaryllis – waar nu besmuikt in de gemeenteraad over wordt gesproken – mocht in Leeuwarden de wijkteams doen. Daarnaast kregen we een grote club – WELLZO – waarvan Janssen zelf directeur mocht worden. Sindsdien kom je overal reclame van en voor deze club tegen: een voorbeeld is de verbazingwekkende aanwezigheid van WELLZO bij wedstrijden in het Cambuurstadion. Je weet niet wat je ziet. Liwwadders informeerde ooit wat dit kostte. Zowel WELLZO als Cambuur zagen het als een staatsgeheim.

Het lijkt er op dat de beste jaren voor WELLZO en Amaryllis alweer voorbij zijn. Bezuinigingen door zeer bevriende wethouders als Andries Ekhart – in heel zwaar weer vanwege te grote beloften en tegenvallende resultaten in het sociaal domein – zijn in gang gezet.

Zo diende Janssen al in september 2016 de begroting voor 2017 in. Dat viel dit keer tegen. We lezen nu in het werkplan hoe “in de maanden daarna” de gemeente aangaf dat er substantieel minder geld beschikbaar was. Of WELLZO maar even 25% lager wilde gaan zitten met de aanvraag. Afgaande op de beschikbare brieven heeft directeur Janssen zich hier welgemoed bij neergelegd. Misschien zat WELLZO ook wel wat erg ruim in de jas. Met wat bezuinigen op het jongerenwerk (professionele bezetting Jimmy’s, het aantal voorlichtingen,ook wat betreft de verwachting vanuit de Antillianen aanpak, zo lezen we bijvoorbeeld) los je zo maar wat op. Wel verrassend: bij participatie – het troetelkind van gemeente en WELLZO – wordt losjes het project Kracht van Leeuwarden in “aanpak en bereik” met ruim 30% teruggebracht. Dan nog wat minder inzet bij ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, en klaar is Kees.

Misverstand

Dat dacht WELLZO, maar het klopte niet. In april 2017 ontdekte WELLZO een vreselijk misverstand. De aangepaste begroting (25% omlaag dus) bedroeg 2.415.000,- euro’s. Ook niet gek, zegt u misschien, maar wat blijkt? WELLZO denkt dat hier bovenop nog inkomsten te verwachten zijn via het project Frijstiper (het bekende klaarstomen van zogenaamde vrijwilligers voor de KH 2018). De gemeentelijke sectormanagers Ellen de Bruin en Sander Rispens hebben het anders in het hoofd. Het budget van WELLZO gaat opnieuw omlaag naar nu 2.065.000,- euro’s. Daarnaast moet er een nieuwe tweejarige overeenkomst worden gemaakt voor de uitvoering van Frijstiper. Heel gemakkelijk regelt WELLZO het als volgt. De uitvoering van Frijstiper zal nu met de huidige capaciteit van WELLZO plaatsvinden, dat levert 156.300 op, voor de training “basisvaardigheden” ontvangt WELLZO 50.000 en “huuropbrengst” (verplicht trainen in de lokaliteiten van WELLZO), brengt nog 9.000 in het laatje. Resteert nog een tekort van 105.700,- euro. Dat regelt WELLZO door een greep te doen in de reorganisatiereserve. Het probleem heeft niets te maken met de reorganisatie, maar een kniesoor die daar op let.

Creatief met tegenvallers

Zo is WELLZO heel creatief in de omgang met tegenvallers. In een brief van 20 april j.l. van de “Directeurbestuurder” Ernst Janssen aan b. en w. is dit op papier gezet. Vecht deze man eigenlijk wel voldoende voor zijn organisatie? Of was de – door hem zelf mee opgezette – uitgangssituatie wel erg luxe?

Voor de liefhebber vermelden we nog dat in 2017 de salariskosten van directie en staf (9,05 fte) 572.000 euro bedragen. Een nadere uitsplitsing ontbreekt. Naar het lijkt toch nogal een ruime post gelet op het geheel van de begroting.

In een slot-zinnetje in de brief van 20 april horen we dan nog hoe “los van het bovenstaande” er nog “overleg loopt met de gemeente over de inzet van WELLZO voor inburgering statushouders en de daaraan verbonden kosten”. Een fluitje van een cent, nemen we maar aan.