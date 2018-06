De elf fonteinen in het kader van Culturele Hoofdstad blijven de gemoederen bezig houden. Onlangs een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van de hand van publicist Peter de Haan, het prototype van een PvdA-fantast. Dromen van een mooiere wereld maar niet weten hoe die te realiseren. Dat gaat toch vanzelf? Trots als een pauw op de mistfontein in Leeuwarden, zie je dat ding voor het eerst dan kun je niet weten dat er nog tien andere zijn. Maar goed, volgens menigeen wordt het vanzelf een toeristische attractie. De Haan looft in zijn stuk de aanpak van artistiek leider Anna Tilroe, aan de hand van een eerste concept in conclaaf met de bewoners en geuite kritiek serieus nemen en in het definitieve ontwerp verwerken. Zo’n aanpak vergroot het draagvlak en de acceptatie. PvdA-bestuurders kunnen er nog wat van leren.

Wat je van de fonteinen zelf en de aanpak ook vindt, nu ze er zijn kun je er maar beter wat van maken. Het wordt niet als vanzelf een attractie, gelukkig zijn er mooie kansen. Noordoost-Friesland doet er verstandig aan zich te richten op recreatieve, toeristische ontwikkelingen, viel recentelijk in de Leeuwarder Courant te lezen. Lijkt mij een goed idee, hoe krijg je de ondernemers actief in deze sector in die contreien in beweging? Veel ondernemers willen best wel vernieuwen, slechts weinig willen slachtoffer van innovatie worden. Echte vernieuwing met kans op mislukking ten koste van veel geld is voor velen geen aanlokkelijk perspectief. Neem de elf fonteinen waar nog wel wat aan toegevoegd kan worden. Augmented Reality (AR). De Amerikaanse hoogleraar concurrentiestrategie Michael Porter schreef in het laatste nummer van HBR in 2017 dat elke onderneming een strategie aangaande AR zou moeten hebben. Porter is de geestelijke vader van de waardeketen en het begrip toegevoegde waarde. AR is er in vele gedaanten, menigeen denkt bij deze technologie aan futuristische brillen als die van Microsoft Hololens. AR is niet hetzelfde als Virtual Reality (VR) waarvoor gesloten brillen noodzakelijk zijn om de participant af te schermen van de echte wereld. Veel AR-toepassingen zijn te realiseren op basis van een smartphone, op het beeld afkomstig van de camera kan aanvullende info geprojecteerd worden. Richt je smartphone op een fontein en krijg een toelichting op je scherm te zien, dat idee. Hoe zou je zoiets aan kunnen pakken?

Merk op dat er een weinig bekeken website http://11fountains.nl is met achtergrond informatie omtrent de elf fonteinen. Plaats gefaseerd bij elk fontein een bordje met info waaronder dat webadres en ga na hoe vaak de website (vaker) wordt bezocht. Voorafgaand aan plaatsing is de website verrijkt met een Twitter-stroom met berichtjes over andere evenementen in Friesland. Met een kleine inspanning en voor weinig geld kun je nagaan in welke mate de fonteinen een echte attractie zijn. Dit nemen we als de nulsituatie. Formuleer parallel aan deze actie een project ter introductie van AR, zeg een animatie die je op een fontein kunt projecteren. Na realisatie kun je het aantal muisklikken vergelijken met die van de nulsituatie en een indruk vormen van de toegevoegde waarde van AR. Na afloop kun je het Friese bedrijfsleven informeren over de gebruikte technologie en de gemaakte kosten. Ondernemers in de recreatieve, toeristische sector willen best wel vernieuwen maar wel met zicht op kosten en baten. De Friese overheden gaan nu toegevoegde waarde leveren door dat inzichtelijk te maken. Ja toch? Toegegeven, het gaat inderdaad niet vanzelf.