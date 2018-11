Gemeente Leeuwarden zet accountant (EY Accountants) aan de kant

Wie kan er nog een touw aan vastknopen?

(Van een correspondent)

Een interne ambtelijke notitie van de gemeente openbaart ontevredenheid over de accountant EY Accountants. Het lopende contract kan verlengd worden, maar de gemeente wil ervan af. De gemeente geeft de voorkeur aan een aanbesteding voorafgegaan door een uitgebreide ‘marktconsultatie’.

Geen verlenging dus van het contract. EY Accountants zou herziening van de ’financiële condities’ beogen. “Deze opstelling alleen al maakt aanbesteding haast onvermijdelijk” – zo wordt geschreven. Maar dat is niet het enige: “Daar komt bij dat ….. de samenwerking in de afgelopen jaren niet altijd probleemloos is verlopen” – zo gaat het verder. “In de afgelopen periode zijn rondom het proces van jaarverantwoording en accountantscontrole een aantal ervaringen opgedaan die vragen om een stevige herbezinning voor de toekomst … “.

“Het proces van jaarverantwoording en accountantscontrole is een buitengewoon langdurig en arbeidsintensief, dus kostbaar, proces geworden.” De notitie noemt als kenmerken onder meer:

– manifest wordend spanningsveld tussen de zwaardere controle en het adaptatie vermogen van de organisatie

– aanzienlijke verlenging van de doorlooptijd van de jaarrekening door de complexe verantwoording binnen het sociaal domein

– het in toenemende mate uiteenlopen van de denk- en systeemwereld van de accountant en de beleving van de opdrachtgever

– bijna permanent voortdurende discussies over het honorarium van de accountant

Het is de bedoeling dat de auditcommissie van de gemeenteraad in eerste instantie haar visie geeft.

Liwwadders meldde onlangs het besluit van b. en w. om de gemeentesecretaris, die binnenkort de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt, nog maar een tijdje in dienst te houden. Met als summiere toelichting dat de organisatie voor grote uitdagingen staat. De controle-problematiek moet waarschijnlijk als een onderdeel van deze ‘uitdagingen’ worden gezien.

Het zou mooi zijn als de gemeente ook naar de inwoners toe met een eerlijk verhaal kwam waarin de problemen overzichtelijk worden gepresenteerd. Op dit moment is het ‘hap-snap’ en ontstaat de indruk dat de samenhang der dingen verborgen moet blijven. Wie kan er nog een touw aan vastknopen?

