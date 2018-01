(tekst: Wijn Juf Brenda de Zwaan, docent hogere hotelschool Stenden, op Facebook)

De Wijn Juf

Vandaag de kick off van de Culturele hoofdstad 2018!

Gastvrijheid en gemeenschapzin kunnen en zouden we NU door alle inwoners van Friesland en Leeuwarden moeten kunnen laten zien! NU zien alle toeristen dat Friezen verre van stug zijn! Als we de volgende tips in acht nemen:

1. Geef oprechte aandacht als iemand de weg vraagt! Loop desnoods een eindje mee! Summum: pro actief op onze gasten lopen als ze de Friese plattegrond al 360 graden hebben geroteerd! Succes verzekerd!

2. Pas je taal aan: een Duitse gast zou graag in zijn eigen taal worden aangesproken. Ook al is uw Duitd slecht; probieren mal! Niet Fries blijven praten in ieder geval!!

3. Wees behulpzaam

4. Leef je in in de vreemdeling/gast/toerist en reageer

(Hoe zou u het vinden als u in PEKING zou staan en een bakker zoekt en de Chinese tekens maken u een beetje van de wap?

5. Gastvrije Friese MIENSKIP is alleen mogelijk als u bewust ben en als u bovenstaande toepast vanuit uw hart!

DELEN is Nodig! 😉