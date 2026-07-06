Drie decennia eilandleven Schiermonnikoog door Dick Kool
(tekst: persbericht – beeld Roelof van der Schaaf)
DE CAMERA VAN DICK KOOL
Drie decennia eilandleven Schiermonnikoog
Vanaf vandaag is de grootste privécollectie die ooit bij het Fries Film & Audio Archief is binnengekomen online te bekijken. Het gaat om de films van oud AVRO-cameraman Dick Kool. Na zijn pensioen verhuisde hij samen met zijn vrouw Lina naar Schiermonnikoog. Daar bleef hij filmen en legde hij tientallen jaren het leven op het eiland vast. Dat leverde een enorme collectie op van honderden videobanden en andere opnames. Na ruim tien jaar archiveren en digitaliseren zijn deze bijzondere films eindelijk voor iedereen te zien.
Dick Kool was vanaf de jaren zeventig cameraman voor de AVRO en een van de weinigen die destijds in vaste dienst werd aangenomen. Hij werkte mee aan programma’s als AVRO’s Televizier en Opsporing Verzocht en was cameraman tijdens de Olympische Spelen van 1988 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.
Na zijn pensioen verhuisde hij samen met zijn vrouw Lina naar Schiermonnikoog. Het eiland was hun niet onbekend; ze brachten er sinds 1975 iedere zomer 5 weken door met hun dochters. Op Schiermonnikoog werd Dick zelden zonder camera gezien. Meer dan drie decennia lang legde hij het leven op het pittoreske eiland vast.
Veel van zijn films maakte hij samen met Lina. Zo filmden zij traditionele eilander feestdagen als Kallemooi, Klozum en het Midwinterfestival. Ook legde Dick bijzondere momenten uit het dagelijks eilandleven vast, zoals het ridderen van eilandbewoners en het uitrukken van reddingboot Willem Horsman tot de laatste werkdag van Bakker Klontje. Verder registreerde hij talloze culturele avonden met muziek, theater en zang. Naast deze registraties maakten Dick en Lina diverse promotiefilms over Schiermonnikoog. Tot slot bevat de collectie bijzondere films uit het vooroorlogse Nederlands-Indië, waar Dick werd geboren toen zijn vader daar Gezagvoerder bij de Gouvernementsmarine was. Allemaal nu online te bekijken.
Dick Kool overleed 20 oktober 2013 op 73-jarige leeftijd.
De collectie van Dick Kool is een van de meest omvangrijke die het Fries Film & Audio Archief beheert. In 2016 begon het FFAA met het verwerken en digitaliseren van de vele videobanden en audiotapes. De films die nu online staan vormen een selectie van zijn belangrijkste werk. Daarnaast beschikt het archief over alle ruwe opnames die ten grondslag lagen aan de nu online gepresenteerde films van Dick Kool. Een selectie van de films van Dick Kool is ook te zien op de website van de Cultuur Historische vereniging ’t Heer en Feer en in de Dick Kool filmzaal van het Koningshuis op Schiermonnikoog.
Het Fries Film & Audio Archief beheert en bewaart audiovisueel erfgoed uit heel Fryslân en werkt doorlopend aan het digitaliseren van bijzondere film-, video en geluidscollecties. De digitalisering van de collectie Dick Kool is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Provincie Fryslân en de Gemeente Schiermonnikoog.
Bekijk hier de films van Dick Kool
Eind montages – https://www.friesfilm-audioarchief.nl/collectie?collectionID=887986
Ruwe opnames – https://www.friesfilm-audioarchief.nl/collectie?collectionID=784068
Meer berichten
- FNP stelt vragen over gebrekkige bestrating in Blitsaerd Oost
- Er gebeuren bijna nooit ongelukken, zegt wethouder Stellingwerf over het kruispunt Wirdumerdijk, Zaailand en Nieuweweg
- Aantal werklozen neemt toe – 408 duizend werklozen in september
- Het werk verandert, ziet het UWV – Minder mensen, meer machines
- Lieke Marsman: DPG, you may be rich, maar je bent failliet
- FNP wil bescherming Hounspolder voorop na uitspraak Raad van State over De Hem (ook PvdD wil dit)
- Mona Keijzer wil een eigen partij beginnen en ik denk met haar mee (Chris Aalberts)
- Friese gemeenten stimuleren groene tuinen, kabinet wil planten zwaarder belasten
- Bijna helft ouderen gebruikt AI, maar nepcontent baart zorgen
- Aankoop van provinciaal ingerichte natuurgronden is aantrekkelijker geworden
- Vrijwilligersfestival met 70 organisaties in nieuwe Harmonie
- Peter Boelhouwer: 70 tot 80 procent van de bouwplannen bestaat uit appartementen. Maar ouderen willen daar niet dood gevonden worden
- Inflatie stijgt naar 3,4 procent in september
- Signorine buonasera – Wil je meepraten over de voorstelling ‘I never lie’?
- Analyse van seniorenalarmering laat opvallende middagpiek van meldingen zien
- Helft van jonge automobilisten heeft soms moeite met ogen open houden tijdens het rijden
- Bescherming Europese auto-industrie heeft prijskaartje per auto
- Als de wereld en de mensheid toch verloren zijn, waarom zal ik dan nog lege wijnflessen in de glascontainer gooien?
- Bij pesten spelen ook omstanders een belangrijke rol
- Sociale media spelen groeiende rol bij geweld, fraude en drugshandel
- Meer faillissementen – Vooral in vervoer en opslag
- Publieke omroep fungeert steeds meer als echoput van ongefundeerde beweringen
- Alledaags antifascisme met o.a. Rosan Smits, Jerry Afriyie, Benjamin Fro en Flora Breemer
- Hackathon toont aan dat AI-kansen kunnen worden verzilverd
- NVM: Meer keuze voor kopers, woningverkopen blijven op peil – Prijzen dalen
- Verenigingen van Eigenaren moeten eerder duidelijk maken wat verduurzaming kost
- Jan Pieter Verhoog: stop de verloedering rond het stadhuis
- Gerrit Hiemstra: Ik vraag mij werkelijk af of er nog sprake is van een democratie of dat dat verworden is tot een theatervoorstelling
- Omwonenden Troelstraweg: WOO-verzoek van 223 pagina’s roept veel vragen op
- Drie toppers met migratieachtergrond in dorpskerk Huizum
- Plan International brengt ode aan vrouwen die het verschil maken
- Verslaving aan sociale media: we rommelen wat aan
- 77 procent vindt de vakman te duur, dus Nederland klust zelf (met hulp van YouTube en AI)
- Meer duurzame goederen gekocht
- Ico van Slooten kijkt uit naar zijn nieuwe functie: Ik ben opgegroeid en gevormd in Heechterp-Schieringen en Lekkumerend
- Mini ondersteboven gebakken mangotaartjes
- Nee, we kopen dit hotel in Santa Barbara niet (taartenbakker Tonny van de Oostersingel)
- Willem Adema (De Brouwerij): Een hogere toeristenbelasting hoeft niet per se verkeerd te zijn
- Zzp’ers vrezen dat ‘veilige haven’ een harde inhuureis wordt
- Europees herstel onder druk door dure energie en hoge rente