(tekst: persbericht – beeld Roelof van der Schaaf)

DE CAMERA VAN DICK KOOL

Drie decennia eilandleven Schiermonnikoog

Vanaf vandaag is de grootste privécollectie die ooit bij het Fries Film & Audio Archief is binnengekomen online te bekijken. Het gaat om de films van oud AVRO-cameraman Dick Kool. Na zijn pensioen verhuisde hij samen met zijn vrouw Lina naar Schiermonnikoog. Daar bleef hij filmen en legde hij tientallen jaren het leven op het eiland vast. Dat leverde een enorme collectie op van honderden videobanden en andere opnames. Na ruim tien jaar archiveren en digitaliseren zijn deze bijzondere films eindelijk voor iedereen te zien.

Dick Kool was vanaf de jaren zeventig cameraman voor de AVRO en een van de weinigen die destijds in vaste dienst werd aangenomen. Hij werkte mee aan programma’s als AVRO’s Televizier en Opsporing Verzocht en was cameraman tijdens de Olympische Spelen van 1988 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

Na zijn pensioen verhuisde hij samen met zijn vrouw Lina naar Schiermonnikoog. Het eiland was hun niet onbekend; ze brachten er sinds 1975 iedere zomer 5 weken door met hun dochters. Op Schiermonnikoog werd Dick zelden zonder camera gezien. Meer dan drie decennia lang legde hij het leven op het pittoreske eiland vast.

Veel van zijn films maakte hij samen met Lina. Zo filmden zij traditionele eilander feestdagen als Kallemooi, Klozum en het Midwinterfestival. Ook legde Dick bijzondere momenten uit het dagelijks eilandleven vast, zoals het ridderen van eilandbewoners en het uitrukken van reddingboot Willem Horsman tot de laatste werkdag van Bakker Klontje. Verder registreerde hij talloze culturele avonden met muziek, theater en zang. Naast deze registraties maakten Dick en Lina diverse promotiefilms over Schiermonnikoog. Tot slot bevat de collectie bijzondere films uit het vooroorlogse Nederlands-Indië, waar Dick werd geboren toen zijn vader daar Gezagvoerder bij de Gouvernementsmarine was. Allemaal nu online te bekijken.

Dick Kool overleed 20 oktober 2013 op 73-jarige leeftijd.

De collectie van Dick Kool is een van de meest omvangrijke die het Fries Film & Audio Archief beheert. In 2016 begon het FFAA met het verwerken en digitaliseren van de vele videobanden en audiotapes. De films die nu online staan vormen een selectie van zijn belangrijkste werk. Daarnaast beschikt het archief over alle ruwe opnames die ten grondslag lagen aan de nu online gepresenteerde films van Dick Kool. Een selectie van de films van Dick Kool is ook te zien op de website van de Cultuur Historische vereniging ’t Heer en Feer en in de Dick Kool filmzaal van het Koningshuis op Schiermonnikoog.

Het Fries Film & Audio Archief beheert en bewaart audiovisueel erfgoed uit heel Fryslân en werkt doorlopend aan het digitaliseren van bijzondere film-, video en geluidscollecties. De digitalisering van de collectie Dick Kool is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Provincie Fryslân en de Gemeente Schiermonnikoog.

Bekijk hier de films van Dick Kool

Eind montages – https://www.friesfilm-audioarchief.nl/collectie?collectionID=887986

Ruwe opnames – https://www.friesfilm-audioarchief.nl/collectie?collectionID=784068