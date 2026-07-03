‘Consumenten moeten risico’s van goedkope buitenlandse aankopen kennen’
(tekst: DAS)
‘Consumenten moeten risico’s van goedkope buitenlandse aankopen kennen’
Dit is een expertquote via ANP Expert Support Sjaak Drinkenburg
Aanleiding: Pakketje uit China wordt duurder: zo werkt de nieuwe toeslag
Vanaf 1 juli betalen consumenten een invoerheffing op pakketten uit niet-EU-landen. Goedkope producten verleiden kopers, maar veiligheid en kwaliteit voldoen vaak niet. Consumenten die met gebreken zitten, kunnen hun geld meestal niet terugkrijgen. Daarom is het belangrijk dat zij goed voorgelicht worden over hoe zij met eigen vooronderzoek miskopen kunnen voorkomen.
Consumenten nemen een gok
Consumenten lopen een risico als zij voor goedkope producten uit landen buiten de EU kiezen, bijvoorbeeld in China. Naast de extra kosten voldoen producten van buiten de EU niet altijd aan dezelfde kwaliteits- en veiligheidseisen als Europese producten. Wanneer een product defect blijkt, is het voor consumenten vaak lastig om hun geld terug te krijgen of schade te verhalen op de verkoper.
Juridische stappen vaak weinig kans
Ook het retourneren van gebrekkige producten kan kostbaar zijn. Daarbij komt dat het zetten van juridische stappen tegen buitenlandse verkopers vaak weinig kans van slagen heeft. Een Nederlands vonnis is in landen als China moeilijk uitvoerbaar. Bovendien zal een Nederlandse rechter een zaak doorgaans alleen behandelen als een buitenlandse verkoper zich actief op de Nederlandse markt richt, bijvoorbeeld via een Nederlandstalige website.
Goedkoop kan duurder uitpakken
Daardoor blijven consumenten bij problemen regelmatig met de kosten zitten. De combinatie van invoerheffingen, retourkosten en beperkte mogelijkheden om rechten af te dwingen kan een goedkope aankoop aanzienlijk duurder maken dan verwacht.
Goed onderzoek vooraf
Consumenten kunnen zelf veel voorkomen door goed onderzoek vooraf. Het vergelijken van prijzen, reviews en verkopers kan helpen om risico’s te beperken en teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zonder die voorbereiding lopen consumenten het risico op financiële schade zonder reële mogelijkheid om hun geld terug te krijgen.
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