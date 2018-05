(Tekst: Gemeente Leeuwarden)

Het is een jarenlange strijd voor de Buitendienst van gemeente Leeuwarden. De berenklauw is een (bijna) onverwoestbare invasieve soort, die zich keer op keer weer verspreidt. Met de nieuwe Europese exotenverordening zijn gemeenten verplicht om de bestrijding zelf uit te voeren.

Er is al van alles geprobeerd om de populatie berenklauwen terug te dringen, van maaien voor de bloei, uitsteken van de wortel tot schapen die de plant eten. Maar daar had de buitendienst weinig succes mee. Het kostte ontzettend veel tijd en energie om maar een klein gedeelte te verwijderen en vaak binnen een jaar stonden door verspreiding van het zaad alweer zo veel nieuwe planten, dat het bijna voor niets leek.

Tijd voor verandering, dacht Jan Wester van Buitendienst Leeuwarden. Met zijn ervaring in berenklauwbestrijding, moest er toch wel iets beters te bedenken zijn dan de bekende bestrijdingsmethoden. Hij ontwikkelde een speciale boor met een lange punt die de berenklauw op 10-15 centimeter diepte precies in het ‘hart’ van de wortel raakt. Waardoor de wortel tot pulp vermalen wordt. De boor is handzaam en redelijk licht, waardoor er prettig mee gewerkt wordt. Afgelopen jaar is de boor getest en wat blijkt: de wortel sterft af en begint te rotten, eindelijk succes! De boor zorgt wel voor gaten in de grond, maar ook daar heeft meneer Wester aan gedacht. De gaten worden opgevuld met een verhard mengsel van aarde en kamille zaadjes. Waardoor straks bosjes kamille groeien op de plaats van de berenklauw. De komende jaren wordt de boor ingezet om de populatie berenklauw terug te dringen. (Tekst loopt door onder de afbeelding.)

De grotere concentraties berenklauw worden als proef bestreden met heet water van 100 graden. En de zaailingen die zich buiten de grote concentraties verspreiden, worden bestreden met de bewezen techniek van de berenklauw-boor. Dit om te voorkomen dat de berenklauw zich verspreid.

Het team Berenklauwbestrijding, bestaande uit Ben Meijer en Lieuwe Tilma, werkt nu met de berenklauwboor en is er zeer tevreden over. “Als we een beetje aanpakken, bestrijden we zo’n vijfhonderd berenklauwen per dag!” aldus Ben Meijer van Buitendienst Leeuwarden.