Volgens een bericht op de website Bij ons in Fryslân is er zaterdagavond een auto in de fietstunnel van het nog te openen Europaplein verongelukt. Een ongeluk op een plein of een ongeluk in een straat is nog geen reden om plein of straat op te heffen. Het zegt ook niet alles over de veiligheid, want de meeste ongelukken gebeuren door onoplettendheid van de bestuurder.

Over bestuurders en bestuurscultuur spreken we in onze gemeente al geruime tijd. Of het nu gaat om onderwerpen zoals Culturele Hoofdstad, het opheffen van bibliotheken in de wijken of het verplaatsen van de bibliotheek, de aanleg van het hierboven genoemde Europaplein of het Politiek Podium: bij al deze onderwerpen is er sprake van de invloed van een bepaalde bestuurscultuur die veel burgers volkomen zat zijn. Hoe kan dat?

Laten we ons beperken tot het Politiek Podium dat in de plaats kwam van de vele commissievergaderingen en van de raadsvergadering. Dit Politiek Podium is mislukt. Door het college van burgemeester en wethouders is dit nog niet hardop gezegd, maar zij zijn de enigen die hierover hun mening nog niet hebben gegeven. Dat is raar, want op verzoek van het college is er een evaluatie verschenen van dit Politiek Podium en uit de conclusies blijkt dat er op geen van de te halen doelen een voldoende wordt gescoord. Niet één doel is gehaald. Het lijkt een beetje op het Europaplein, waarover de welstandscommissie zich mocht buigen en waarvan de PvdA-fractie op voorhand zei dat dat oordeel bindend zou moeten zijn. Ook de welstandscommissie kwam tot het oordeel dat alle besproken zaken een onvoldoende kregen. Toch ligt dit plein er nu en kon er zaterdag een auto in de tunnel belanden.

Op deze site hebben we wel eens uitgeroepen: Thea Koster, wat is er toch met je aan de hand? Ook bij wethouder Andries Ekhart kwam deze vraag aan de orde. Laten we het over Isabelle Diks maar niet meer hebben. De PAL/GroenLinks-wethouder joeg zoveel verschillende bevolkingsgroepen tegen zich in het harnas dat er zelfs een ingrijpen van de coalitiepartij PvdA in de rede lag. Het is allemaal niet gebeurd. CDA-wethouder Thea Koster vertrok voortijdig en Isabelle Diks werd mede door positieve discriminatie gekozen in de Tweede Kamer. PvdA’er Andries Ekhart zit zijn laatste maanden in het stadhuis uit.

Als je naar alle zaken kijkt die ook nog eens nadelige financiële gevolgen voor onze gemeente hebben (in de krant die Gemeentebelangen onlangs verspreidde blijken die nog groter te zijn dan we op deze site meldden) lijkt het erop alsof het college van b en w horende doof is. Men laat een vracht aan informatie over zich heenkomen, huurt externe deskundigen in en schakelt door diverse informele (besloten) overleggen met raadsleden het kritisch zelfstandig denken uit. De gezelligheid tussen college en raad wreekt zich. Onze stad gaat zware tijden tegemoet.

Redactie Liwwadders