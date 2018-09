Bitcoin is sinds eind 2017 een ware jojo. Waar de prijs voor een bitcoin in december 2017 nog $20,000 aantikte, stond die twee maanden later terug op $6,000, om dan in een paar weken opnieuw naar $10,000 te stijgen. Momenteel (eind augustus 2018) staat de prijs rond $7,000.

Hoewel het steeds gemakkelijker en gebruiksvriendelijker wordt om op de cryptocurrency markt te traden, is het dus nog steeds een heel volatiele investering.

Misschien is het daarom dat Frieslanders heel voorzichtige investeerders zijn in crypto. Volgens een rapport van BTC Direct koopt een Frieslander gemiddeld 0,18 bitcoin, terwijl dat voor de gemiddelde Nederlander 0,25 bitcoin bedraagt. Toch zijn er Nederlanders zoals de Leeuwarder Robert Leach, oprichter van de Crypto Wolves en Blockbird, die Friesland op de cryptokaart willen plaatsen.

Want hoewel bitcoin ervoor zorgde dat het concept van de blockchain gepopulariseerd werd en in de mainstream terecht kwam, hangt het lot van de cryptomarkt steeds minder vast aan bitcoin en focust het zich steeds meer op het concept van de blockchain.

Maar zonder een specifieke reden heeft deze technologie niet veel nut, want op zichzelf is de blockchain simpelweg een combinatie van het volgende:

Internet

Veilige cryptografische sleutels

Een vastgelegde manier om beloningen uit te delen (bv. via een cryptomunt)

Gelukkig voor crypto-investeerders ondervinden grote bedrijven volgens een enquête van Deloitte echter een verandering in perspectief van “wat is de blockchain?” naar “hoe we kunnen we de blockchain gebruiken?” Er is een trend naar een manier van denken over de blockchain die minder hype heeft, maar iets pragmatischer is. Steeds meer wordt er gekeken naar alternatieve munten (altcoins) die anders gemoduleerd zijn dan bitcoin en problemen in de echte wereld kunnen oplossen.

Een duidelijk voorbeeld hiervan is Ripple ($XRP). Met een marktkapitalisatie van $13.5 miljard is Ripple de derde-grootste cryptomunt, na Bitcoin en Ethereum. En in tegenstelling tot veel andere cryptomunten is Ripple niet gedecentraliseerd. Integendeel, Ripple wil bestaande valuta niet vervangen, maar dient als een brug tussen verschillende reële valuta. Dit is ook de reden waarom banken zoals UBS, de National Australia Bank en UniCredit Ripple ondersteunen.

Door de steun van financiële instituties is Ripple een heel veilige cryptomunt. Hoewel de koers ook volatiel kan zijn, is de kans heel miniem dat er een bug in de code komt of dat er onenigheid komt in de gemeenschap. Daarnaast kunnen gebruikers van Ripple internationale financiële transacties enorm snel uitvoeren. De resultaten van een snelheidstest toonden aan dat transacties uitgevoerd worden in twee minuten in plaats twee of drie dagen, en dat Ripple het 40 tot 70 procent goedkoper maakt voor financiële instituties om deze transacties te doen.

Uiteraard is Ripple slecht één voorbeeld van een cryptomunt die de blockchain anders gebruikt dan bitcoin en een probleem in de echte wereld oplost. Ethereum is een platform waar developers op kunnen bouwen, Dash is een digital munteenheid dat een dividend uitkeert, enzovoort… Er zijn reeds talloze variaties op de blockchain die ervoor zorgen dat echte problemen opgelost worden. Dit vergroot de kans op een cryptomunt met een stabiele koers die zal blijven bestaan en die een echte uitdager van Bitcoin kan worden.