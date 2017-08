(Tekst: Jurgen Straver – Correspondent Zuiderburen)

Leeuwarden-Zuiderburen krijgt LED-verlichting als openbare verlichting. Dat meldt beheer- en onderhoudsmedewerker Bart van der Scheer via Twitter.

Volgens Van der Scheer leveren de nieuwe lampen beter licht op, zijn ze energiezuiniger en scheelt het bovendien aan onderhoud. Op dit moment worden de eerste LED-lampen geïnstalleerd op de Braksan.

Ophef

Begin dit jaar was er in Zuiderburen ophef over een pilot, waarbij de Gemeente experimenteel straatverlichting uitschakelde. Dit gebeurde in het kader om binnen afzienbare tijd 10% te besparen op de kosten van straatverlichting. Het plan werd onder protest van de wijk terugverwezen naar de tekentafel.