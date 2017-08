(Tekst: Energiecoöperatie Westeinde)

Op 1 augustus heeft de Energie Coöperatie Westeinde (ECW) een positieve beschikking van het ministerie van EZ (afdeling RVO) ontvangen met betrekking tot de SDE+ subsidie. De ECW kan rekenen op een totaalsubsidie van € 4.000.000,– over een periode van 15 jaar.

Dit betekent dat de realisatie van het Zonnepark Westeinde een reuzenstap dichterbij is gekomen. Natuurlijk moeten er nog een groot aantal stappen worden genomen, maar zoals het er nu naar uitziet kan de wijk uiterlijk in 2019 over een heus zonnepark beschikken.