(Tekst: Gemeente Leeuwarden)

Heb jij een creatieve oplossing voor zonne-energie op monumenten? Denk mee met de competitie Van een Leien Dakje en wie weet komt jouw idee op een dakdeel van de Blokhuispoort!

Een creatief en nieuw idee

Eigenaren van monumenten kunnen vaak niet de standaardmaatregelen gebruiken om monumentale gebouwen energiezuiniger te maken met zonne-energie. Een standaard zonnepaneel bijvoorbeeld past niet altijd bij de zichtlocatie van de gebouwen, de waardevolle historische dakbedekking of de ligging binnen een beschermd stadsgezicht. Hoe kunnen we zonne-energie wel gebruiken op onze historische gebouwen?

Wie?

De competitie is een oproep aan ruimtelijke ontwerpers, architecten, monumentenexperts, zonne-energie-experts, studenten, inwoners of andere geïnteresseerden om een ontwerp in te dienen voor een dakdeel van de monumenten Dat Bolwerck in Zutphen of de Blokhuispoort in Leeuwarden. In mei krijgen belangstellenden de kans de daken te bezichtigen tijdens een rondleiding.

Meer informatie

Interesse? Je kunt tot halverwege september een ontwerp indienen. Deelnemers maken kans op een geldprijs van in totaal €3.500. Kijk op www.vaneenleiendakje.nl voor alle informatie over de competitie en de uitgekozen locaties.

Samenwerking

Van een Leien Dakje is een samenwerking van netwerkbedrijf Alliander, BOEi, Wijnhuisfonds, Nudge en de gemeenten Zutphen en Leeuwarden de competitie. Met de competitie zoeken zij naar innovatieve, creatieve en uitvoerbare zonne-energie oplossingen voor monumentale panden.