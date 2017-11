(Tekst: HCL)

Door sloop, verwaarlozing en onkunde verdwijnt veel monumentale wandkunst van scholen en andere instellingen. Historicus Erik Betten vertelt over zijn onderzoek naar deze kunstuitingen in Leeuwarden en elders in Friesland.

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden/HCL (Groeneweg 1).

Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL. Toegang: gratis.