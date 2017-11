Jaap de Groot maakt een virtuele rondgang over de Nieuwestad en vertelt over de winkels, winkeliers, bewoners en bijzondere zaken in de jaren vijftig, zestig en zeventig.

Waar zaten de slagers en groenteboeren aan deze belangrijkste winkelstraat van Leeuwarden. En wie weet nog waar de Bellevue was gevestigd en It Fêste Doel? En hoeveel ‘lapkepoepen’ hadden er hun winkels en waar kwamen ze vandaan?

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1). Aanvang: 14.00 uur. Organisatie: HCL.