Zomerfestival: een dans rond het gouden kalf

(Van onze afdeling research)

Wie houdt van de overheid en adviesinstanties moet het besluit van b. en w. Leeuwarden over een subsidie-aanvraag van de stichting Zomerfestival beslist lezen. Het is genieten. Zie stukken b. en w. 14-2-2017).

De stichting vroeg augustus 2015 een niet al groot bedrag van € 2.500 aan. Voor iets in de Neushoorn. Dan lig je bij de gemeente, en zeker de wethouder van Cultuur, Feitsma, goed. Maar helaas, de gemeente kende maar € 388,- toe in verband met het deels bereiken van het subsidieplafond. De stichting ging in bezwaar.

We vermoeien u niet met de details. De bezwaarschriften-commissie komt er niet één-twee-drie uit. Het eerste door de adviescommissie cultuur uitgebrachte advies wordt voorgelegd aan de opvolger van deze commissie. Die tweede commissie cultuur (daar zwaait, dachten we, de heer Jochum Admiraal momenteel de scepter) zegt niet in staat te zijn om het werk van de vorige adviescommissie geheel over te doen. Daarop oordeelt de bezwarencommissie dat de toekenning van slechts € 388,- terecht is en het bezwaar ongegrond.

Tot aangename verbazing van de lezer nemen b. en w. dit advies van de bezwarencommissie niet over. De ambtenaren van b. en w. schrijven – in hun toelichting die b. en w. op weg moet helpen – in hun wijsheid: “Nu de huidige adviesgroep de beoordeling op de rangorde niet over kan doen en het ook anderszins niet mogelijk is om deze beoordeling over te doen kleeft er een gebrek aan het bestreden besluit van oktober 2015 dat niet kan worden hersteld. Gelet hierop en gelet op het feit dat de bezwaarmaker voornemens is om verder te procederen mocht zijn bezwaar ongegrond worden verklaard, wordt geadviseerd om het Advies bezwaarschriften niet over te nemen.”

Wie het begrijpt verdient een prijsje.

Aldus geschiedde. De stichting krijgt alsnog de € 2.500, minus natuurlijk de al toegekende € 388,- is € 2.112,-. Het kost de gemeente zelfs nog meer: bij een gegrondverklaring dient de proceskostenvergoeding ad € 896,- toegekend. En hoera: “De totale kosten as € 3.008,- ( 2.112,- + € 896,-) kunnen in overleg met concern (Dick Tuitjens) worden gedekt ten laste van een gemeentelijk budget voor juridische risico’s.”

Hartstikke mooi zo. Jammer dat niet berekend is wat al dit gedoe (vergaderingen commissies, ambtenaren, raadplegen wethouder) rond dit luttele bedrag heeft gekost.

Mooi ook: als een bezwaarmaker aangeeft zo nodig verder te willen procederen dan is dat voor de gemeente blijkbaar reden het bijltje er bij neer te gooien. Wat leidt tot de vraag: is dat standaardbeleid bij deze gemeente? En: hoeveel geld zit er in dat potje van Dick Tuitjens?

Leuk ook voor wethouder Feitsma van Cultuur. Het hoeft niet uit zijn potje voor cultuur te worden betaald. Terwijl het toch zo’n leuk Neushoorn-evenementje is. Minder leuk voor de wethouder van Financiën, onder wie dat potje van Tuitjens wel zal vallen. Is dat ook Feitsma? Dan maakt het allemaal ook geen sodemieter uit, waar het geld vandaan komt. Sjoerd F. te L. redt zich er altijd mee.