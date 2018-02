(Tekst: Fryslân 1)

Globalisering; er is heel veel over op te merken, maar het kan haast niet anders eindigen dan als een saaie, eenvormige wereld. Zo ver is het nog (lang) niet, maar we zijn wel hard op weg. Dat alles steeds meer Engelstalig wordt, is een onheilspellende voorbode. Waar vind je nog Nederlands en Fries op straat?

Door André Keikes

De Amerikaanse president Donald Trump mag er dan geen zin in hebben, toch is globalisering een proces dat lastig valt tegen te houden. Je hoeft geen historicus te zijn, om te kunnen constateren dat die ontwikkeling al eeuwen gaande is. Van kleine dorpsgemeenschappen naar regionale en nationale uitwisseling tot mondiale handelsovereenkomsten. Over de voors en tegens valt ook veel te zeggen, want zulke akkoorden zwengelen dan wel de economie aan, ze pakken niet zelden uiterst onrechtvaardig en ongunstig uit voor mens en milieu.

Lees hier verder