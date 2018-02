Puigdemont wol steedhâlder yn Barcelona Carles Puigdemont wol wer beëdige wurde ta presidint fan Kataloanië, mar dat sil net slagje. Puigdem [...]

Skrik op ‘e beurs: Dow Jones hurd ûnderút De Dow Jones Index en de Nasdaq binne moandei hurd ûnderút gien. De Dow rekke 1175 punten of 4,6 per [...]

Bern fergees nei ‘typysk Fryske’ musea yn maitiidsfakânsje Yn de maitiidsfakânsje organisearret Museumfederaasje Fryslân mei de Fryske musea en argiven foar de [...]

F1-Assen moaie kâns foar hiel it Noarden It soe in fantastyske kâns wêze foar hiel Noard-Nederlân as Assen en Drinte der tegearre yn slagje o [...]

It kin noch Kollum fan Jabik van der Bij Wy ha sneon op it Aldehoustertsjerkhôf omspaand. Wy wiene nijsgjirrich [...]

Noard-Friezen easkje eigen kulturele stifting Der moat in stifting komme dy’t alle jierren in fêst, grut bedrach kriget om aktiviteiten op it mêd [...]

Sven Kramer rydt wrâldrekôr yn testwedstriid Sven Kramer hat yn Pyeongchang sjen litten dat er yn olympyske foarm is. Hy ried moandeitemoarn in t [...]