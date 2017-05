(tekst: Albert Hendriks op Facebook)

ZIJN DRENTEN SLIMMER DAN FRIEZEN?

Is het u ook opgevallen? Marketing Drenthe zendt deze maand, ogenschijnlijk dagelijks, rond de NOS Journaals, schitterende televisiecommercials over fietsen in Drenthe uit. Vlotte duidelijke reclameboodschappen met prachtige beelden. Helemaal zoals Drenthe is. Een bekende schaatser op de fiets in de hoofdrol, bijvoorbeeld Kjeld Nuis, en het liedje ‘Wie dut mie wat’ van Daniël Lohues als afsluitende stemmingmaker.

WAT DOEN ZE IN LEEUWARDEN MET DE PR-MILJOENEN?

Ik vraag me nu af waarin het marketingbureau van de provincie Fryslân, Merk Fryslân, en het met haar samenwerkende marketingbureau van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 al die reclamemiljoenen hebben gepompt? In te dure en te veel medewerkers? In een zelfvoorzienende bureaucratie? In zichzelf ophemelend drukwerk? In al die vlaggen, spandoeken en banners die ik om de meter tegenkom in Leeuwarden en bij de invalswegen? Ik denk dat de vlaggenboer in Dokkum, lid van Club 2018, de route van de noordelijkste Elfstedenstad naar de Blokhuispoort in de hoofdstad wel tot in het kleinste detail kan beschrijven. Hoeveel bouten er bijvoorbeeld in het bruggetje van Bartlehiem zitten.

Het is vrijdagmorgen 12 mei 2017 06.00 uur. Ik bedenk gauw weer een voor mij betaalbare actie om Friesland op het netvlies van graag fietsende en varende Nederlanders, Belgen en Duitsers te krijgen. Dat gaat vast lukken. Ik ben een Drent…….