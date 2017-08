(Tekst: Omrin)

Het zijn dan wel twee kapiteins op één schip, maar ze hebben nog nooit ruzie gehad en waren nog geen dag ziek. Tjeerd en Henk houden met Omrin’s speciale schoonmaakboot, de ‘Blikvanger II’, Leeuwarden, ook wel ‘de grootste jachthaven van Nederland’ schoon. Iedere maandag en vrijdag varen ze samen door de grachten en havens van de Friese hoofdstad.

Tjeerd: “Geen dag is hetzelfde. We vinden van alles. Het gekste? Van fietsen tot winkelwagentjes en soms de buit van een inbraak. Dat brengen we keurig naar de politie.” Hij vervolgt: “Het is heel dankbaar werk, want we krijgen veel positieve reacties van de mensen. Al ruim zes jaar varen we samen door de grachten en nog nooit hebben we negatieve reacties gekregen. Wij zorgen ervoor dat het water in de stad schoon blijft.”

Koud, wind en regen

Henk: “We wisselen elkaar af, de ene keer vaart Tjeerd , de andere keer ik. Zo is het nooit eentonig, en staat er altijd één kapitein aan het roer! Het is een prachtige baan. In de zomer is het sowieso schitterend in de Prinsentuin met al die toeristen. Maar in de winter en herfst, als we één dag per week varen, kan het heel wat minder aangenaam zijn. Koud, wind en regen. Maar dat hoort erbij!”

Vandaag treffen we de heren op een zonnige maandag en zijn ze, zoals altijd, goed gemutst. Ze zijn trots op hun werk. Tjeerd: “Zeker! Het werk doet ertoe. En de mensen op het water zijn vrolijk als ze ons bezig zien. Er heerst een vakantiesfeer, heel vriendelijk. We varen overal netjes tussendoor, groeten en maken een praatje. Soms krijgen we vragen over waar de juiste afvalcontainers staan. En we krijgen tips waar afval in het water ligt.”

De noodzaak voor Omrin om een speciale schoonmaakboot te laten varen is er zeker. Henk: “Men spreekt over de plastic soep in de oceaan. Nou, hier halen we helaas ook nog heel veel plastic uit het water! Die plastic soep is dus dichterbij dan iedereen denkt. Daar moeten we samen iets aan doen.”

Bekijk hier meer foto’s