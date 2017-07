(tekst: Fast Moving Targets)

500 Top Names: een bijzonder stel!

FMT op 27-06-2017

Zes jaar al weer interviewen Roeland Stekelenburg en ik in Top Names wekelijks twee gasten uit de digitale voorhoede van Nederland. Mensen die proberen, die onderzoeken, die doen. En we beperken ons bewust niet tot één sector. Want wij zijn er van overtuigd dat je meer kan leren van een wereld die niet dagelijks de jouwe is dan van je directe collega’s. Daarom kom je bij ons alles tegen. Van educatie tot gezondheidszorg, van e-commerce tot hrm, van media tot sport.

